Karşıyaka Spor Kulübü'nün Borcu 400 Milyon 684 Bin TL - Son Dakika
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Karşıyaka Spor Kulübü'nün Borcu 400 Milyon 684 Bin TL

Karşıyaka Spor Kulübü\'nün Borcu 400 Milyon 684 Bin TL

Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağan genel kurulunda yeşil-kırmızılı kulübün toplam borcu 30 Nisan 2024 tarihi itibarıyla 400 milyon 684 bin TL olarak açıklandı. Kulübün bulunduğu mevcut durum hakkında yapılan açıklamalarda, yöneticilere olan borçlar, sporcular ve personele olan borçlar, vergiler, SGK ödemeleri ve temliksiz yönetici alacakları detaylarıyla paylaşıldı. Karşıyaka Spor Kulübü'nün bundan sonraki süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceği ise merak konusu.

03.06.2024 11:54
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Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağan genel kurulunda yeşil-kırmızılı kulübün toplam borcu 30 Nisan 2024 tarihi itibarıyla 400 milyon 684 bin TL olarak açıklandı.

İzmir'in en köklü kulüplerinden birisi olan Karşıyaka Spor Kulübü, geçtiğimiz günlerde düzenlediği olağan genel kurulunda seçime tek aday olarak giren Başkan İlker Ergüllü, 3 yıllığına yeniden göreve geldi. Yeşil-kırmızılıların Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'ndaki kongresine yaklaşık 200 üye katılım gösterdi. Kulübün bulunduğu mevcut durum hakkında açıklamalarda bulunulurken, yeşil-kırmızılıların borcu ise dudak uçuklattı. Yöneticilere olan borçlar 43 milyon 862 bin, sporcular ve personele olan borçlar 26 milyon 833 bin, vergiler 53 milyon 42 bin, SGK ödemeleri 37 milyon 820 bin TL olarak açıklandı. Yeni spor yasası, TEFE-TÜFE oranları ve döviz kuru hesaplamalarıyla yönetimin tüzükte belirtilen borçlanma yetkisini aşmadığı da ifade edilirken temliksiz yönetici alacaklarının 39 milyon 744 bin TL olarak kaydedildi. Böylece Karşıyaka Spor Kulübü'nün 30 Nisan 2024 tarihi itibarıyla toplam borcunun 400 milyon 684 bin TL olarak açıklandı. Yeşil-kırmızılıların bundan sonraki süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceği merak ediliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Karşıyaka Spor Kulübü'nün Borcu 400 Milyon 684 Bin TL - Son Dakika
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