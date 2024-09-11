Karşıyaka\'da Transfer Gelişmeleri

Spor

Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son olarak Esenler Erokspor'dan kanatlar ve ileri uçta görev yapıp, gruptaki rakiplerden Bursaspor'un da eski kaptanı olan Çağatay Yılmaz'ı kiralayan Karşıyaka, uzun süredir gündeminde olan Suat Kaya transferinden ise vazgeçti. Halen 1'inci Lig'in iddialı takımlardan Çorum FK'da forma giyen 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 3'üncü Lig'de oynamak istemeyince transfer rafa kalktı. Karşıyaka'ya 1461 Trabzon'dan ayrılan 34 yaşındaki tecrübeli sol bek Hurşit Taşçı da transferde önerildi. Defansın solunda kadrosunda Ferdi ve yeni transfer Gökhan Meral bulunan Kaf-Kaf, transferi değerlendirmeye alsa da tecrübeli futbolcunun imzası zor ihtimal olarak görülüyor.

DERSİMİZ BULVARSPOR

Sezona iç sahada Kırşehirspor'la golsüz berabere kalarak başlayan Karşıyaka'da Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay takımını cumartesi günü oynanacak Bulvarspor deplasmanına hazırlıyor. Tecrübeli teknik adam, oyuncularına mevkilerine göre sahada yapmasını istediklerini tek tek saha kenarına koyduğu pano üzerinden çizerek anlatıyor.