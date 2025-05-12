Karşıyaka Süper Lig'de Kaldı - Son Dakika
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Karşıyaka Süper Lig'de Kaldı

Karşıyaka Süper Lig\'de Kaldı

Karşıyaka, zorlu süreçten sonra ligde kalmayı garantileyerek umut vermeye devam ediyor.

12.05.2025 12:13
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Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nin aralıksız 51 yıldır en köklü temsilcilerinden Karşıyaka bu sezon yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen lige tutunmayı başardı. Sezon başında çok iddialı bir kadro kurduktan sonra 26 senelik isim sponsorunu kaybeden, kulüpteki idari krizler ve maaş gecikmeleri yüzünden ocak ayında Antrenör Ufuk Sarıca ve 6'sı yabancı 7 önemli oyuncunun ayrıldığı Kaf-Kaf bu süreçte üst üste 11 mağlubiyetle ilk kez düşme korkusu yaşadı. Camia desteğiyle transfer yasaklarını güçlükle açıp son haftalarda 5 yabancı takviyesi yaparak antrenörlük görevine Ahmet Çakı'yı getiren Karşıyaka, evindeki kritik galibiyetlerle lige tutundu.

Ligde cumartesi günü rakiplerinden Darüşşafaka'nın mağlup olmasıyla matematiksel olarak kümede kalmayı garantileyen Karşıyaka yine de Türk Telekom'u evinde taraftarının müthiş desteğiyle 76-73 yenip kendini garantiye aldı. Ahmet Çakı yönetiminde deplasmanda 3'te 0 çekmesine rağmen evinde 3'te 3 yapan Kaf-Kaf toplam 11 galibiyete ulaşarak Play-In iddiasını da sürdürdü. Karşıyaka'nın son transferi Edon Maxhuni taraftarın karşısına çıktığı ilk maçta 21 sayıyla yıldızlaştı. "Biz çok çalışan, büyük fedakarlıkla mücadele eden bir ekibiz" diyen Ahmet Çakı, dayanışma içinde gemiyi limana yanaştırdıklarını söyledi.

Çakı, "Sezonun bu zorlu döneminde birçok sakatlıkla karşı karşıya kaldık. Hakan Sayılı sakatlığına rağmen sahaya çıktı. Gallinat sakatlığına rağmen düşme maçı olsa parkede olacaktı. Ergi'nin beli ciddi anlamda problemli, Muhsin'in ayağında ağrı var. Takım olarak büyük bir özveriyle sahaya çıkıyoruz. Kulübümüz hem ekonomik anlamda hem genel şartlarda zorlu bir dönemden geçiyor. Ancak bu dönemde başta Genel Menajer Nihat Mala olmak üzere teknik ekibinden sağlık ekibine, oyunculara herkes tek yürek oldu. Birlik ve dayanışma içinde çalıştık. Bu büyük ailenin tüm bireylerine minnettarım ve onlarla gurur duyuyorum" açıklamasını yaptı.

MESUT SANCAK'TAN ALKIŞ

Mali olarak zorlu dönemlerden geçmesine rağmen futbol ve basketbolda hedeflerinden kopmayan Karşıyaka'ya geçen hafta önemli sponsorluk desteği sağlayan Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, potadaki Türk Telekom maçını Başkan İlker Ergüllü ve yönetimle birlikte izledi. Mesut Sancak, maç sonrası Karşıyakalı oyuncuları alkışladı. Ergüllü, destekleri için Sancak'a teşekkür etti.

HASAN DENİZKURDU'NDAN ÖZEL PRİM

Karşıyaka'da bu sezon aylardır basketbol takımını maddi ve manevi olarak yalnız bırakmayıp hem transfer yasaklarının kalkması hem maaş ödemeleri hem de yapılan son yabancı takviyelerinde önemli rol oynayan Danışma Kurulu Başkanı Hasan Denizkurdu, Türk Telekom maçının ardından büyük sevinç ve gurur yaşadı. Geçen hafta basketbol takımına camianın önemli isimleri ve eski başkanlarla birlikte yemek verip moral aşılayan Denizkurdu, Türk Telekom galibiyeti sonrası soyunma odasında takıma camia katkısıyla 25 bin Dolar prim açıklayıp doping yaptı. Karşıyaka çarşamba günü erteleme maçında Anadolu Efes'i konuk edecek.

Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Karşıyaka, Basketbol, Ekonomi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka Süper Lig'de Kaldı - Son Dakika

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