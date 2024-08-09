Karşıyaka Takımı Kordon\'da Stres Attı

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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Karşıyaka takım halinde Alsancak Kordon'da stres attı.

Yeşil-kırmızılılar, yönetim kurulundan Rıdvan Gürgönül'ün davetlisi olarak Kordon'da birlikte akşam yemeği yedi. Organizasyona takım, teknik heyet ve futbol şubesi katıldı. Transferde son olarak Alanyaspor'dan orta saha oyuncusu Mert Torlak'ı kiralayan Kaf-Kaf'ta kadroya takviye arayışları sürüyor. Şimdiye kadar 8 takviye yapan İzmir temsilcisinin gündeminde orta saha ve stoper transferleri var. Karşıyaka'dan geçen hafta ayrılan stoper Alpay Koldaş ise anlaşmaya vardığı Elazığspor'a resmi imzayı attı.