Karşıyaka teknik direktörü Basatemür, Gaziemirspor yenilgisi sonrası görevi bıraktı - Son Dakika
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Karşıyaka teknik direktörü Basatemür, Gaziemirspor yenilgisi sonrası görevi bıraktı

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Karşıyaka teknik direktörü Basatemür, Gaziemirspor yenilgisi sonrası görevi bıraktı
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka, evinde Gaziemirspor'a 1-0 yenilerek ilk 4 maçında galibiyet alamadı. Taraftarın istifaya davet ettiği teknik direktör Burhanettin Basatemür, maçın ardından ekibiyle birlikte görevini bıraktı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Gaziemirspor'a da evinde 1-0 yenilerek ilk 4 maç sonunda galibiyetle tanışamayan Karşıyaka'da taraftarın istifaya davet ettiği teknik direktör Burhanettin Basatemür karşılaşmanın ardından görevini bıraktı. Maçın son bölümünde kırmızı kartla saha dışına gönderilen tecrübeli teknik adam, "Bu şekilde oynadığımız bir maçın bu skorla sonuçlanmasının açıklanacak hiçbir tarafı yok. Konuşulacak da hiçbir tarafı yok. Gerçekten olmuyor demek ki. Elimizden gelen tüm çabayı, gayreti göstermemize rağmen oyuncularımızla beraber bu maçın bu şekilde sonuçlanması bizim bırakmamızı gerektiriyor. O yüzden ekibimizle beraber bu görevi bırakıyoruz" açıklamasını yaptı. Basatemür geçen sezon Play-Off oynattığı yeşil-kırmızılı takımla bu yıl beklentiyi karşılayamayınca taraftarın tepkisini çekmişti.

Kaynak: DHA
KarşıyakaFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Karşıyaka teknik direktörü Basatemür, Gaziemirspor yenilgisi sonrası görevi bıraktı - Son Dakika
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