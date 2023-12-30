 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karşıyaka Teknik Direktörü Erkan Sözeri: 'Takım içindeki sinerji şampiyonluk getirecektir' - Son Dakika
Üye Girişi

Karşıyaka Teknik Direktörü Erkan Sözeri: 'Takım içindeki sinerji şampiyonluk getirecektir'

Karşıyaka'nın teknik direktörü Erkan Sözeri, takımın sezonun ikinci yarısı öncesi durumu ve transferler hakkında açıklamalarda bulundu. Sözeri, takım içindeki güzel sinerjiyi görmekten mutlu olduğunu ve bu enerjinin sahaya yansıdığında şampiyonluk geleceğini belirtti. Ayrıca, hedefi şampiyonluk olan bir takıma gelişi güzel transfer yapmayacaklarını ve kadroya katılacak oyuncuların büyük camianın hedefine katkı sağlayacak isimler olacağını söyledi. Mevcut kadronun da kaliteli olduğunu vurgulayan Sözeri, takımın layık olduğu yerlere ulaşmak için adım atmaya devam etmeleri gerektiğini ifade etti.

Karşıyaka Teknik Direktörü Erkan Sözeri: \'Takım içindeki sinerji şampiyonluk getirecektir\'
30.12.2023 - 11:28,
Abone Ol

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un iddialı takımı Karşıyaka'da sezonun ikinci yarısı öncesi göreve getirilen teknik direktör Erkan Sözeri, salı gününden beri antrenmanlara çıktığı oyuncuları ve transferler hakkında ilk açıklamasını yaptı. Şampiyonluk yaşamak için Kaf-Kaf'a geldiğini ve takımın da bunun mutlaka farkında olması gerektiğinin altına çizen tecrübeli teknik adam, "Takım içindeki güzel bir sinerji yakaladık. Enerjilerinin üst sevide olmasını görmek beni çok mutlu ediyor. Bizim vermek istediğimiz mesajı çabuk algıladılar. Takım içindeki enerjiyi lig başlayınca sahaya yansıttığımız zaman şampiyonluk gelecektir. Sahadaki taktik çalışmalarından önce takımın, kulübün büyüklüğünü ve hedefe inanmış olmaları önemli. Bu kısa sürede oyuncu arkadaşlarımda bu sinerjiyi gördüğüm için içim rahat. Bu hava sahaya yansıdığı zaman sorun yaşamayız" dedi.

Hedefi şampiyonluk olan bir takıma gelişi güzel transfer yapmayacaklarını belirten yeşil-kırmızılıların teknik patronu Sözeri, "Bizim hedefe gideceğimiz yolda önemli katkı sağlayabilecek isimleri kadromuza katmak istiyoruz. Önerilen her oyuncuyu başta ben ve ekibim mercek altına alıyoruz. Bildiğimiz oyuncular bile olsa bu sezon görev yaptığı maçları izliyoruz. Transfer yapmak için takviye yapmayacağız. İlk 11'de direk oynamayacak oyuncu almam. İnce eleyip sık dokuyoruz. Bu büyük camianın hedefine ulaşmasına katkı sağlayacak isimleri kadromuza katacağız. Bunun için yönetim kurulumuz ve teknik ekibimiz yoğun bir mesai harcıyoruz" ifadelerini kullandı.

MEVCUT KADRO KALİTELİ

Karşıyaka Teknik Direktörü Erkan Sözeri, mevcut kadrolarının da çok kaliteli olduğunu ancak sezon içinde yaşanan bazı kazalar nedeniyle bunun skora yansımadığını belirtti. Deneyimli teknik adam, "Sezon başında kaliteli bir ekip kurulmuş. Oyuncularımızın hepsi gerçek kapasitelerini bir şekilde sahaya yansıtamamış. Bunu ben bir kaza olarak görüyorum. Geldiğimden beri takım içindeki arzu ve kenetlenme beni memnun ediyor. Böyle devam ederek Karşıyaka'nın layık olduğu yerlere ulaşmak için sadece bir adım atmış olacağız. Bu ligdeki şampiyonluk bu kulübe yetmez" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka Teknik Direktörü Erkan Sözeri: 'Takım içindeki sinerji şampiyonluk getirecektir' - Son Dakika


12:20
Turkcell Süper Kupa Maçı Suudi Arabistan'da İptal Edildi Turkcell Süper Kupa Maçı Suudi Arabistan'da İptal Edildi
11:27
Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:19
Memur ve emekliye eşitleme formülü! Her iki gruba da yüzde 50 zam bekleniyor Memur ve emekliye eşitleme formülü! Her iki gruba da yüzde 50 zam bekleniyor
11:17
Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
11:09
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü
10:39
Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı
10:35
Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi? Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi?
10:05
Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu

Son Dakika
12:20 Turkcell Süper Kupa Maçı Suudi Arabistan'da İptal Edildi
11:27 Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:17 Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
11:19 Memur ve emekliye eşitleme formülü! Her iki gruba da yüzde 50 zam bekleniyor
11:09 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü
10:39 Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı
10:35 Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi?
10:05 Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu
09:44 Sosyal medyada ağlayarak yardım isteyen genç kadının eski erkek arkadaşı gözaltına alındı
09:32 Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 12:37:24. #1.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka Teknik Direktörü Erkan Sözeri: 'Takım içindeki sinerji şampiyonluk getirecektir' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement