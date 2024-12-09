Karşıyaka Tenerife ile Karşılaşacak

Spor

Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. haftasında yarın İspanyol temsilcisi La Laguna Tenerife ile karşılaşacak.

Tenerife Adası'ndaki Santiago Martin Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

Gruptaki ilk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Karşıyaka, namağlup Tenerife'nin ardında 7 puanla 2. sırada yer alıyor.

Avrupa'da 275. karşılaşma

Avrupa kupalarında 275. müsabakasında mücadele edecek Karşıyaka, geride kalan 274 maçta 145 galibiyet, 127 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Bu müsabakalarda 21 bin 866 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 21 bin 314 sayı gördü.