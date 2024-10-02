Karşıyaka, Tenerife'ye Yenildi - Son Dakika
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Spor

Karşıyaka, Tenerife'ye Yenildi

Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'ndeki sezon açılışında Tenerife'ye 76-87 mağlup oldu.

02.10.2024 23:19
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Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Martin Vulic (Hırvatistan), Andris Aunkrogers (Letonya)

KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 11, McDermott 5, Webb 15, Jefferson 9, Boutsiele 8, Russell 8, Muhsin Yaşar 4, Hakan Sayılı, McCollum 16

TENERIFE: Kramer 8, Fitipaldo 16, Scrubb 5, Guerra 20, Doornekamp 5, Willis 19, Diop, Costa, Sastre 9, Shermadini 3, Abromaitis 2

1'İNCİ PERİYOT: 23-23

İLK YARI: 39-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-65

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'ne kurduğu güçlü kadroyla iddialı hazırlanan Karşıyaka, yeni sezona evinde son finalist Tenerife'ye yenilerek başladı: 76-87. Maçta özellikle ikinci periyodun son 5 dakikasında kötü bir oyun sergileyen Kaf-Kaf, iddialı İspanyol temsilcisine mağlup olmaktan kurtulamadı. Karşıyaka grupta 15 Ekim'de Fransız ekibi Saint Quentin'i ağırlayacak.

Maçın başında Karşıyaka'nın Webb, Jefferson ve McDermott ile bulduğu 3 sayılık isabetlere konuk Tenerife de Kramer, Fitipaldo ve Guerra'yla yanıt verdi. İki takımın da yüksek 3 sayı isabeti bulduğu ilk periyot Karşıyakalı Russell'ın üçlüğüyle 23-23 sonuçlandı. İkinci periyodun başında Karşıyaka yine McCollum ve Russell'ın dış atışlarıyla tekrar öne geçip 7 sayılık üstünlüğü buldu. Tenerife Antrenörü Txus Vidorreta bu anlarda iki teknik faulle oyundan atıldı. Devrenin bitimine 4 dakika 29 saniye kala McCollum'un serbest atışıyla skoru 38-31'e getiren temsilcimiz ardından periyodun sonuna kadar yalnız 1 sayı bulabildi. Bu bölümde rakibine 15'e 1'lik seri şansı veren yeşil-kırmızılı ekip, soyunma odasına 7 sayı farkla geride girdi: 39-46. İkinci yarının başında Karşıyaka farkı eritip skoru 57-57'ye getirse de İspanyol temsilcisi yeniden üstünlüğü ele aldı. Üçüncü periyot 57-65 sonuçlandı. Son 10 dakikada 11 sayıya kadar ulaşan farkı kapatamayan Karşıyaka salondan mağlubiyetle ayrıldı: 76-87.

KARŞIYAKA TARAFTARINDAN PINAR'A ÇAĞRI

Basketbolda yeni sezon öncesi takımın 26 yıllık isim sponsoru Pınar'ın şok bir şekilde sponsorluktan çekildiği Karşıyaka'da taraftarlar Yaşar Ailesi'ne çağrı yaptı. Karşıyaka taraftarları, Şampiyonlar Ligi'nde Tenerife'yle Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan sezonun ilk resmi maçı öncesi özel bir pankart açtı. Yeşil-kırmızılılar, bir tarafında geçen yıl hayatını kaybeden Karşıyaka Onursal Başkanı Selçuk Yaşar'ın, diğer tarafında kızları Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar ve Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı'nın yer aldığı, üzerinde, "Bir nesil Pınar'la büyüdü, bir nesil daha büyüsün" yazılı pankartla Pınar'ın kulübe desteğinin sürmesini talep etti.

Kaynak: DHA

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