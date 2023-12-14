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Karşıyaka, transfer için üst liglerden oyuncu önerileri alıyor - Son Dakika
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Karşıyaka, transfer için üst liglerden oyuncu önerileri alıyor

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Karşıyaka, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için üst liglerden birçok oyuncu önerisi alıyor. Denizlispor'da kadro dışı kalan Gökhan Süzen, Altay'da forma giyen Özgür Özkaya ve Ceyhun Gülselam'ın isimleri Karşıyaka ile anılıyor. Karşıyaka, ilk yarının son maçını oynadıktan sonra transfer çalışmalarına başlamayı planlıyor.

Karşıyaka, transfer için üst liglerden oyuncu önerileri alıyor
14.12.2023 - 13:17,
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Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için temaslara başlarken bir yandan da kaynak arayan Karşıyaka'nın kapısını menajerler aşındırıyor. Yeşil-kırmızılılara üst liglerden birçok oyuncu önerilmeye başlandı. 1'inci Lig'de Denizlispor'da kadro dışı kalan 36 yaşındaki sol bek Gökhan Süzen, yıllardır Altay'da forma giyen aynı mevkide 35 yaşındaki Özgür Özkaya ve 36 yaşındaki ön libero Ceyhun Gülselam'ın isimleri Kaf-Kaf'la anılıyor.

Hakem Halil Umut Meler'e Süper Lig'deki Ankaragücü- Çaykur Rizespor mücadelesinin ardından yapılan yumruklu saldırı nedeniyle liglerdeki tüm karşılaşmalarla birlikte ertelenen ilk yarının son maçını 20 Aralık Çarşamba günü Sapanca Gençlikspor'la oynayacak Karşıyaka, transfere bu mücadelenin ardından başlamayı planlıyor. Kadrodan ayrılacak isimleri henüz belirlemeyen Kaf-Kaf, lige uygun, takıma katkı sağlayacak nokta takviyer hedefliyor.

Kaynak: DHA
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