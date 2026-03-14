Karşıyaka, Türk Telekom'a Mağlup - Son Dakika
Karşıyaka, Türk Telekom'a Mağlup

14.03.2026 20:39
Karşıyaka, evinde Türk Telekom'a 85-75 yenilerek altıncı mağlubiyetini aldı ve düşme potasına girdi.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Polat Parlak

KARŞIYAKA: Young 19, Samet Geyik 6, Gordic 2, Bishop 8, Moody 15, Sokolowski 11, Serkan Menteşe, Manning 14, Alston, Mert Celep

TÜRK TELEKOM: Devoe 10, Berkan Durmaz 11, Trifunovic 17, Doğuş Özdemiroğlu 6, Bankston 4, Allman 3, Ata Kahtaman 3, Alexander 12, Usher 12, Smith 7, Emircan Koşut

1'İNCİ PERİYOT: 13-32

İLK YARI: 30-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-74

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon düşme hattından çıkamayan Karşıyaka, evinde Türk Telekom'a 85-75 yenilerek üst üste altıncı mağlubiyetini aldı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadelede ilk periyotta açılan farkı kapatamayan Kaf-Kaf, sezonun son 8 haftasına 4 galibiyetle düşme potasında girdi. Türk Telekom ise 14 galibiyetle Play-Off hattındaki yerini korudu.

Maça Berkan Durmaz'ın 8 sayılık katkısıyla 10-4'lük seriyle başlayan konuk ekibe Karşıyaka pota altından yanıt vermeye çalıştı. Periyodun son 3 dakikasında ev sahibi skor üretemezken, bu bölümde 15-0'lık seri yakalayan Türk Telekom farkı 19 sayıya çıkardı. İlk 10 dakika 13-32 sona erdi.

İkinci periyotta farkın 22 sayıya kadar çıkmasına rağmen ev sahibi ekip farkı eritmeye çalışsa da rakibini yakalayamadı. Devre 30-42 tamamlandı.

Üçüncü periyotta farkı 25 sayıya kadar çıkaran Türk Telekom, son periyoda 49-74 önde girdiği maçı 85-75 kazandı.

Kaynak: DHA

Türk Telekom, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka, Türk Telekom'a Mağlup - Son Dakika

Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı: 16 kişi hastanelik oldu Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı: 16 kişi hastanelik oldu
Lig sonuncusu Karagümrük’ten Fenerbahçe’ye karşı ’’Oley’’ ve ’’3-3-3’’ tezahüratı Lig sonuncusu Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye karşı ''Oley'' ve ''3-3-3'' tezahüratı
ABD ordusu ’hayalet’ uçaklarının görüntülerini paylaştı ABD ordusu 'hayalet' uçaklarının görüntülerini paylaştı
Kediyi darbedip apartmandan dışarı attı Kediyi darbedip apartmandan dışarı attı
ABD, Mücteba Hamaney’in başına ödül koydu ABD, Mücteba Hamaney'in başına ödül koydu
Fenerbahçeli yıldız takım arkadaşlarını beklemeden stadı terk etti Fenerbahçeli yıldız takım arkadaşlarını beklemeden stadı terk etti

19:56
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe’den Tedesco kararı
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den Tedesco kararı
19:49
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat’ın öldüğü TIR’ın görüntüleri ortaya çıktı
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat'ın öldüğü TIR'ın görüntüleri ortaya çıktı
19:45
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
18:58
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:54
Zelenski’den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
Zelenski'den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
17:46
İran, Tel Aviv’i çok başlıklı füzelerle vurdu Yaralılar var
İran, Tel Aviv'i çok başlıklı füzelerle vurdu! Yaralılar var
