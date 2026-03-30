Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karşıyaka Umutlandı

30.03.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahmet Kandemir, Karşıyaka'yı 7 maç sonra kazandırdı, Mersinspor'u 92-87 yendi.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 7 mağlubiyetin ardından 18 yıl sonra yuvaya dönen başantrenör Ahmet Kandemir yönetimindeki ilk maçta Mersinspor'u 92-87 yenen Karşıyaka ligde kalmak için umutlandı. Heyecan fırtınası şeklinde geçen karşılaşmada 16 sayı geriye düşüp, 20 sayı öne geçen Kaf-Kaf son bölümde zorlansa da kazanmayı başardı. Futbol takımının 3'üncü Lig'de iç sahadaki kritik Eskişehirspor maçıyla çakışan mücadelede kazanmayı başaran Karşıyaka kalan 6 hafta öncesi özgüven tazeledi. Karşıyaka'da Ahmet Kandemir'in ekibine takımın eski kaptanı, BGL takımının antrenörü İnanç Koç getirilip, genel menajerliğe de yine altyapı patentli Çağlar Karabulut gelmişti.

BURSASPOR DA LİDER FENERBAHÇE'Yİ YENDİ

Karşıyaka'nın kazandığı gün alt sıralardaki en önemli rakibi konumuna gelen Bursaspor'un da lig ve EuroLeague'in lideri Fenerbahçe'yi uzatmada 89-83 yenmesi ise çok büyük sürpriz oldu. EuroLeague'in son şampiyonu da olan Fenerbahçe'nin alt sıraları çok yakından ilgilendiren maçta önemli oyuncularını dinlendirip kadroya almaması düşme hattındaki ekiplerin büyük tepkisini çekti. Ligde bu sonuçlarla halen düşme potasında olan Karşıyaka 5, Bursaspor 7 galibiyete ulaştı. Petkimspor da 7 galibiyette kaldı.

KANDEMİR: DAHA ÇOK İŞİMİZ VAR

Karşıyaka Başantenörü Ahmet Kandemir, önlerinde 6 final maçı olduğunu belirterek, "Takım uzun süredir kazanamadığı için oyun içinde inişleri çıkışları oluyor, güven problemi oluyor. Ama ona rağmen maça kötü başladıktan sonra çok büyük bir direnç gösterdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum, daha çok işimiz var, kazanmaya devam etmemiz gerekiyor. Sonuç olarak oyuncu değiştirme şansımız yok. Felsefeyi değiştirip kafa yapılarını değiştireceğiz. Ama bu salonun da eski Karşıyaka salonu gibi olması gerekir" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 13:09:28. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.