Karşıyaka Voleybol'da Altyapı Vurgusu - Son Dakika
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Karşıyaka Voleybol'da Altyapı Vurgusu

17.06.2026 15:44
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Karşıyaka, yeni sezonda altyapı ağırlıklı kadro ile yola çıkacağını açıkladı.

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi'nde son iki sezondur Play-Off oynayan Karşıyaka yeni sezonda yola altyapı ağırlıklı kadroyla devam edeceğini açıkladı. Yeşil-kırmızılılarda voleybol şube yönetimi açıklama yaparak kulübün hedefleri doğrultusunda futbol takımının üst lige yükselmesine katkı yapmak için yeni yapılanmaya geçildiğini duyurdu. Açıklamada, "Karşıyaka Spor Kulübü olarak her branşımızda kulübümüzün uzun vadeli menfaatlerini gözeterek hareket etmeye devam ediyoruz. Yeni sezon planlamamızı da bu anlayış doğrultusunda şekillendirmiş bulunuyoruz. Kulübümüzün genel hedefleri doğrultusunda öncelikli amacımız, futbol takımımızın bir üst lige yükselmesi için gerekli desteği sağlamaktır. Bu süreçte voleybol şubesi olarak sürdürülebilir başarıyı esas alan, geleceğe yatırım yapan bir yapılanmayı hayata geçiriyoruz" denildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2026-2027 sezonunda kadın voleybol takımımız, büyük ölçüde altyapımızdan yetişen sporcularımızın oluşturacağı bir kadroyla mücadele edecektir. Amacımız yalnızca bugünü değil, Karşıyaka voleybolunun yarınlarını da inşa etmektir. Yıllardır emek verdiğimiz altyapımızdan yetişen genç sporcularımıza fırsat tanıyarak onların gelişimlerini desteklemek ve Karşıyaka ruhunu sahaya yansıtan bir takım oluşturmak istiyoruz. Bu doğrultuda en önemli hedeflerimizden biri de Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde voleybol altyapımıza hizmet edecek yeni bir spor salonunu kulübümüze kazandırmaktır. Hayata geçirmeyi planladığımız bu yatırım sayesinde daha fazla sporcumuza ulaşacak, antrenman imkanlarımızı geliştirecek ve Karşıyaka voleybolunun geleceğini daha sağlam temeller üzerine kuracağız.

Bu sezon bizim için sonuçlardan çok gelişim, yetiştirme ve kurumsal sürdürülebilirlik ön planda olacaktır. Karşıyaka'nın öz kaynaklarından yetişen sporcuların formamızı gururla taşıdığı, mücadeleci ve karakterli bir takım oluşturmak en büyük hedefimizdir. Bu süreçte her zaman olduğu gibi büyük Karşıyaka camiasının desteğinin yanımızda olacağına inanıyor, voleybol şubemize ve genç sporcularımıza göstereceğiniz güven için teşekkür ediyoruz."

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Voleybol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka Voleybol'da Altyapı Vurgusu - Son Dakika

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