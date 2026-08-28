Karşıyaka, Xavier Mundford'u Kadrosuna Kattı
Karşıyaka, 8. transferi olarak 34 yaşındaki guard Xavier Mundford'u kadrosuna kattı.
BASKETBOL Süper Ligi'nin köklü temsilcisi Karşıyaka sezon öncesi 8'inci oyuncu transferi olarak guard Xavier Mundford'u renklerine bağladı. Türkiye'de daha önce 2020-2021 sezonunda Bursaspor'da görev yapan 34 yaşında ve 1.93 boyundaki basketbolcu kariyerinde Memphis Grizzlies, Milwaukee Bucks, Barcelona, Venezia, son olarak da geçen sezon Hapoel Holon'da forma giydi.
Kaynak: DHA
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