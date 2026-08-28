Karşıyaka, Xavier Mundford'u Kadrosuna Kattı

BASKETBOL Süper Ligi'nin köklü temsilcisi Karşıyaka sezon öncesi 8'inci oyuncu transferi olarak guard Xavier Mundford'u renklerine bağladı. Türkiye'de daha önce 2020-2021 sezonunda Bursaspor'da görev yapan 34 yaşında ve 1.93 boyundaki basketbolcu kariyerinde Memphis Grizzlies, Milwaukee Bucks, Barcelona, Venezia, son olarak da geçen sezon Hapoel Holon'da forma giydi.