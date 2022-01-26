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Karşıyaka'ya 1 yılda 5 teknik direktör - Son Dakika

Karşıyaka'ya 1 yılda 5 teknik direktör

26.01.2022 11:26
Karşıyaka'ya 1 yılda 5 teknik direktör

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta toplam 17 yeni transfer yaptığı sezonda şampiyonluk hedeflerken amatör kümeye düşme hattı sınırına gelen Karşıyaka, son 1 yıl içinde 5 teknik direktör değiştirdi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta toplam 17 yeni transfer yaptığı sezonda şampiyonluk hedeflerken amatör kümeye düşme hattı sınırına gelen Karşıyaka, son 1 yıl içinde 5 teknik direktör değiştirdi. Dün jet operasyona giderek teknik direktör Ahmet Taşyürek'le yollarını ayırıp Erman Güraçar'ı göreve getiren, futbol şube başkanlığına da İrfan Ilgazlı'yı getirip, A takım sorumlusu olarak mevcut şube başkanı İbrahim Palaoğlu'nu görevlendiren Kaf-Kaf, futbolda başarı hedefiyle teknik adam değirmeni gibi çalıştı. Karşıyaka'da 2019-2020 sezonunda göreve gelen mevcut futbol şube yönetimi, o yıl ligin ilk 3 haftası sonunda takıma önceki sezon Play-Off oynatan Mesut Toros'un yerine Soner Tolungüç'ü kulübe döndürdü.

Karşıyaka, o sezon Tolungüç'le 2'nci Lig'i finalde ıskalayıp geçen sezon 3'üncü Lig'e lider olarak başlasa da ardından ibre tersine döndü. İlk yarının sonunda büyük düşüş yaşayarak Play-Off hattından çıkan Kaf-Kaf'ta Tolungüç, 28 Ocak 2021'de istifa ederken, ardından bir türlü çıkış yakalamayan takımda 1 yılda toplam 5 teknik direktör çalıştı. Yeşil-kırmızılılarda Tolungüç sonrası geçen sezon teknik direktör İbrahim Cezayir yönetiminde 44 puanla yedinci sırada tamamlandı. Bu sezona 5 yıldır süren transfer yasağını geçici olarak kaldırarak umutlu başlayan Kaf-Kaf, henüz 19 maçta üçüncü teknik direktörünü görevlendirdi.

BÜYÜKKARCI'YLA 11'İNCİ İSİMSezona Cüneyt Biçer'i teknik direktörlüğe getirerek başlayan Karşıyaka'da takım 6 maçta 1 galibiyet, 2 yenilgi, 3 beraberlikle 6 puan alınca tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı. Golsüz biten Gümüşhanespor deplasmanına Sportif Direktör Atilla Güneş yönetiminde çıkılırken, ardından göreve gelen Ahmet Taşyürek döneminde 12 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle 14 puan toplandı. Grupta 21 puanla zirvenin 25, Play-Off hattının 12 puan gerisinde kalan Kaf-Kaf'ta Taşyürek'le yolların ayrıldığı saatlerde adı daha önce de birçok kez kulüple anılan Erman Güraçar göreve geldi. Kariyerinde Beşiktaş dahil uzun yıllar Süper Lig'de birçok kulüpte forma giyen, Bucaspor ve Manisaspor'da sportif direktörlük, Somaspor, Ayvalıkgücü, Halide Edip Adıvarspor, Kırıkkale Büyük Anadoluspor ve Niğde Anadolu FK'da teknik direktörlük yapan Güraçar'ın yardımcısı olarak eski futbolculardan Fuat Uçar ve Süleyman Küçük görev yapacak. Erman Güraçar, Ocak 2018'den beri 4 yıldır kulübü yöneten Başkan Turgay Büyükkarcı döneminde Halim Okta, Cihat Arslan, Erol Özgür, Ufuk İskender, Aytekin Sümbül, Mesut Toros, Soner Tolungüç, İbrahim Cezayir, Cüneyt Biçer ve Ahmet Taşyürek'ten sonra görev yapan 11'inci teknik direktör oldu.TARAFTARDAN TEPKİ

Teknik direktör değirmeni gibi çalışan Karşıyaka'da sosyal medyada birçok taraftar son alınan kararlar sonrası yönetime tepki gösterdi. Yeşil-kırmızılı birçok taraftar, teknik direktör değişimlerinin çare olmadığını, sorunun teknik adam ve transfer tercihleri nedeniyle futbol şubesi ve yönetimde olduğunu iddia etti. Bazı taraftarlar da futbolda bir türlü başarı gelmemesi, stat ve tesis hayallerinin yarıda kalması nedeniyle yönetimi istifaya davet etti.


- İzmir
Karşıyaka'ya 1 yılda 5 teknik direktör
Karşıyaka'ya 1 yılda 5 teknik direktör
Karşıyaka'ya 1 yılda 5 teknik direktör
Karşıyaka'ya 1 yılda 5 teknik direktör
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Futbol Federasyonu, Ahmet Taşyürek, Karşıyaka, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'ya 1 yılda 5 teknik direktör - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Karşıyaka'ya 1 yılda 5 teknik direktör - Son Dakika
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