Karşıyaka\'ya Cezalı Futbolcuların Dönüşü Moral Oldu

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son haftalarda yeniden çıkışa geçerek yarıştaki iddiasını kanıtlayan Karşıyaka'da hak mahrumiyeti cezalarını tamamlayan Erhan Öztürk ve Mücahit Aslan, döner dönmez takımlarına hayat verdi. Sezonun ilk yarısında haftalarca liderlik koltuğunda oturan yeşil-kırmızılılarda ilk 11'den 8 futbolcu Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturmalarında ceza aldı. 10 Kasım'da liglerden 1024 profesyonel futbolcunun PFDK'ya sevkedildiği ilk soruşturmada Karşıyakalı 4 futbolcu 45'er gün, Erhan ve Mücahit ise 3'er ay hak mahrumiyetiyle cezalandırıldı. 45'er gün ceza alan Yasin, Harun, Hıdır ve Tunay ikinci yarının ilk haftasında sahalara dönerken, orta sahanın önemli isimleri Erhan ve Mücahit'in cezaları ise 8 Şubat'taki Eskişehir Anadolu deplasmanında son buldu.

İkinci yarının başında kaybettiği puanlarla şampiyonluk yarışında geriye düşen Karşıyaka'ya Erhan ve Mücahit'in dönüşü ilaç gibi geldi. Kaf-Kaf ikilinin forma giydiği son 4 haftayı 3 galibiyet, 1 beraberlikle geçti. Sahalara döndükten sonra ilk hafta 1-1 biten Eskişehir Anadolu deplasmanında yedek soyunup sonradan oyuna giren iki yıldız ardından 3'te 3 yapılan son 3 maçta 11'de forma giydi. Cezası bittikten sonra kendisinin oynayamadığı dönemde vitrine çıkıp performansıyla Fenerbahçe'ye transfer olan genç futbolcu Adem Yeşilyurt'un yerine ilk 11'de oynamaya başlayan Erhan, Eskişehir deplasmanında sahalara döner dönmez takımına beraberliği getiren golü attı. Kaf-Kaf'ın sağ kanatta oynayan 10 numarası Erhan, Nazillispor deplasmanında 1 gol, 2 asist, son Altay derbisinde de 1 asistle oynadı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün 2 sene önce amatörden keşfedip sezon başında Karşıyaka'ya aldırdığı futbolcu cezası bittikten sonra 4 maçta 2 gol, 3 asistle oynadı. Mücahit de sahalara döndükten sonra son iki maçta 2 asist yaptı.