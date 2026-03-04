Karşıyaka'ya Cezalı Futbolcuların Dönüşü Moral Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karşıyaka'ya Cezalı Futbolcuların Dönüşü Moral Oldu

Karşıyaka\'ya Cezalı Futbolcuların Dönüşü Moral Oldu
04.03.2026 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erhan ve Mücahit'in dönüşüyle Karşıyaka, son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son haftalarda yeniden çıkışa geçerek yarıştaki iddiasını kanıtlayan Karşıyaka'da hak mahrumiyeti cezalarını tamamlayan Erhan Öztürk ve Mücahit Aslan, döner dönmez takımlarına hayat verdi. Sezonun ilk yarısında haftalarca liderlik koltuğunda oturan yeşil-kırmızılılarda ilk 11'den 8 futbolcu Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturmalarında ceza aldı. 10 Kasım'da liglerden 1024 profesyonel futbolcunun PFDK'ya sevkedildiği ilk soruşturmada Karşıyakalı 4 futbolcu 45'er gün, Erhan ve Mücahit ise 3'er ay hak mahrumiyetiyle cezalandırıldı. 45'er gün ceza alan Yasin, Harun, Hıdır ve Tunay ikinci yarının ilk haftasında sahalara dönerken, orta sahanın önemli isimleri Erhan ve Mücahit'in cezaları ise 8 Şubat'taki Eskişehir Anadolu deplasmanında son buldu.

İkinci yarının başında kaybettiği puanlarla şampiyonluk yarışında geriye düşen Karşıyaka'ya Erhan ve Mücahit'in dönüşü ilaç gibi geldi. Kaf-Kaf ikilinin forma giydiği son 4 haftayı 3 galibiyet, 1 beraberlikle geçti. Sahalara döndükten sonra ilk hafta 1-1 biten Eskişehir Anadolu deplasmanında yedek soyunup sonradan oyuna giren iki yıldız ardından 3'te 3 yapılan son 3 maçta 11'de forma giydi. Cezası bittikten sonra kendisinin oynayamadığı dönemde vitrine çıkıp performansıyla Fenerbahçe'ye transfer olan genç futbolcu Adem Yeşilyurt'un yerine ilk 11'de oynamaya başlayan Erhan, Eskişehir deplasmanında sahalara döner dönmez takımına beraberliği getiren golü attı. Kaf-Kaf'ın sağ kanatta oynayan 10 numarası Erhan, Nazillispor deplasmanında 1 gol, 2 asist, son Altay derbisinde de 1 asistle oynadı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün 2 sene önce amatörden keşfedip sezon başında Karşıyaka'ya aldırdığı futbolcu cezası bittikten sonra 4 maçta 2 gol, 3 asistle oynadı. Mücahit de sahalara döndükten sonra son iki maçta 2 asist yaptı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Karşıyaka, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'ya Cezalı Futbolcuların Dönüşü Moral Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı
ABD ve İsrail’e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun ABD ve İsrail'e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti

12:13
Fatma öğretmen cinayetinin şoku sürerken okul basıp el kadar çocuğu dövdü
Fatma öğretmen cinayetinin şoku sürerken okul basıp el kadar çocuğu dövdü
11:53
ABD ve İsrail’i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
ABD ve İsrail'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
11:42
Gözler hükümette Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
Gözler hükümette! Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
11:32
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump’ın tehdidine olay yanıt
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump'ın tehdidine olay yanıt
10:57
Savaş ülke borsasını çökertti 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Savaş ülke borsasını çökertti! 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
10:56
Tedesco’dan Fener taraftarını yıkan haber
Tedesco'dan Fener taraftarını yıkan haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 12:24:17. #7.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka'ya Cezalı Futbolcuların Dönüşü Moral Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.