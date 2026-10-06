Karşıyaka'ya Gültekin destek verdi, PFDK Basatemür'e 6, Özcan'a 2 maç ceza kesti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karşıyaka'ya Gültekin destek verdi, PFDK Basatemür'e 6, Özcan'a 2 maç ceza kesti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karşıyaka\'ya Gültekin destek verdi, PFDK Basatemür\'e 6, Özcan\'a 2 maç ceza kesti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni teknik patronu Zafer Uysal yönetimindeki ilk maçta Kepezspor'u deplasmanda yenen Karşıyaka'ya eski futbol şube başkanı Ayhan Gültekin destek verdi. PFDK ise eski teknik direktör Basatemür'e 6, sportif direktör Özcan'a 2 maç ceza verdi.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni teknik patronu Zafer Uysal yönetimindeki ilk maçta Kepezspor'u deplasmanda yenerek galibiyetle tanışan Karşıyaka'ya eski futbol şube başkanlarından Ayhan Gültekin'den destek geldi. Yeşil-kırmızılılar, "Ayhan Gültekin Karşıyaka'mızın yanında. Gültekin, futbol A takımımızın destekçilerinden oldu. Karşıyaka Spor Kulübü'nde geçmiş dönemlerde yöneticilik ve futbol şube başkanlığı görevlerinde de bulunan Sayın Ayhan Gültekin'e, kulübümüze bugüne kadar sunduğu değerli katkılar ve verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin camiamıza hayırlı olmasını diliyor; Karşıyaka'mızın yanında oldukları için teşekkür ediyoruz. Birlikte daha güçlü" mesajını yayınladı. Öte yandan 26 Eylül'deki Gaziemir Spor mücadelesinin ardından istifa eden Karşıyaka'nın eski teknik direktörü Burhanettin Basatemür bu karşılaşmada hakemlere yönelik fiili müdahalesi ve hakaretleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 6 maç, sportif direktör Volkan Özcan da rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 maç ceza aldı.

Kaynak: DHA
Profesyonel Futbol Disiplin KuruluAyhan GültekinKarşıyakaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dün gece kıyamet koptu Milyonlar ekranlara kilitlendi Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi
Ahmet Çakar’dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Bir kentimiz yasta ’Trafiğin ablası’ olarak tanınan polis memuru canına kıydı Bir kentimiz yasta! 'Trafiğin ablası' olarak tanınan polis memuru canına kıydı
Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı
103 yıl önceki gazete haberi gün yüzüne çıktı: Rusya, fareler için Doğu Anadolu’dan 10 bin kedi aradı 103 yıl önceki gazete haberi gün yüzüne çıktı: Rusya, fareler için Doğu Anadolu'dan 10 bin kedi aradı
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
12:24
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
12:22
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı Bakan Gürlek noktayı koydu
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu
11:51
Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü
Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü
11:45
Yasin Kol’un hesap hareketleri ortaya çıktı Son 2 sezondaki artış bomba
Yasin Kol'un hesap hareketleri ortaya çıktı! Son 2 sezondaki artış bomba
11:12
Bahçeli: TBMM’de seçimin 2028’de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
10:16
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
10:06
İncirlik Üssü’nü karıştıran taciz skandalı ABD’li kadın astsubay soluğu karakolda aldı
İncirlik Üssü'nü karıştıran taciz skandalı! ABD'li kadın astsubay soluğu karakolda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 13:04:35. #7.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka'ya Gültekin destek verdi, PFDK Basatemür'e 6, Özcan'a 2 maç ceza kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei