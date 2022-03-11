Karşıyaka'ya özel prim - Son Dakika
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Karşıyaka'ya özel prim

11.03.2022 11:17
Karşıyaka'ya özel prim

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta amatöre düşme hattına kadar geriledikten sonra son maçlarda çıkışa geçerek alt sıralara 6 puan fark atan Karşıyaka, özel primi haketti.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta amatöre düşme hattına kadar geriledikten sonra son maçlarda çıkışa geçerek alt sıralara 6 puan fark atan Karşıyaka, özel primi haketti.

Yeşil-kırmızılılarda yönetim, Orduspor 1967'ye 20 Şubat'ta deplasmanda 1-0 kaybedilen karşılaşmanın ardından Gümüşhanespor randevusu öncesi 3 maçlık özel prim belirledi. Kaf-Kaf'ta yönetim, 3 maçta alınacak 9 puana futbolcu başına 7 bin 500 TL, 7 puana ise 5'er bin TL prim ödeme sözü verdi.

Gümüşhanespor'la 1-1 berabere kalıp, ardından üst üste geçen cumartesi günü Ceyhanspor'u 7-0, çarşamba günü ise Büyükçekmece Tepecikspor'u da 2-0 mağlup ederek bu periyodu 7 puanla geçen Karşıyaka'da futbolcular 5'er bin TL prime hak kazandı.

Ligdeki yoğun programda pazar günü Karbel Karaköprü Belediyespor'la deplasmanda karşılaşacağı maç yurttaki olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Mart'a ertelenen Kaf-Kaf, erteleme kararını olumlu karşıladı.


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Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, Türk Lirası, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'ya özel prim - Son Dakika


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