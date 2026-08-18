Karşıyaka Yeni Sezona Hazırlanıyor
Karşıyaka, 9 yıl sonra eski antrenörü Markovic yönetiminde yeni sezon antrenmanlarına başladı.
BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi altyapı patentli gençleri hariç tamamen yeni bir takım oluşturmaya çalışan Karşıyaka parkeye inerek antrenmanların startını verdi. Takımın dümenine 9 yıl sonra yeniden geçen antrenör Nenad Markovic yönetiminde çalışmalara başlayan yeşil-kırmızılıların özel maç programı ise açıklanmadı. Karşıyaka transferde şimdiye kadar 6 takviye yaparak Yavuz Gültekin, Hakan Sayılı, Muhaymin Mustafa, Ishmael El-Amin, Rashard Kelly ve Briante Weber'i kadrosuna katmıştı. Kaf-Kaf'ta yabancı transferi sürecek.
Son Dakika › Spor › Karşıyaka Yeni Sezona Hazırlanıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?