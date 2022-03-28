Karşıyaka yine geriye düştü - Son Dakika
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Karşıyaka yine geriye düştü

28.03.2022 13:17
Karşıyaka yine geriye düştü

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ar arda 3 galibiyetle gözünü Play-Off yarışına çeviren Karşıyaka, evinde Çankaya Futbol Kulübü'yle 0-0 berabere kalınca başa döndü.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ar arda 3 galibiyetle gözünü Play-Off yarışına çeviren Karşıyaka, evinde Çankaya Futbol Kulübü'yle 0-0 berabere kalınca başa döndü. Rakibi önünde cumartesi günü fren yapan Karşıyaka pazar günü üst sıralarındaki takımların aldığı puanlarla geriye düştü. Grupta 37 puanla 11'inci sırada kalan İzmir temsilcisi, son 6 maç öncesi Play-Off hattının 10 puan gerisinde yer aldı. Karşıyaka, düşme hattının ise 7 puan üzerinde bulunuyor. Kalan haftalarda prestij mücadelesi verip ligi en iyi yerde tamamlamaya çalışacak yeşil-kırmızılı ekip pazar günü düşme hattındaki Modafen'le deplasmanda karşılaşacak.


- İzmir
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TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 2 Büyükçekmece Tepecikspor: 2 TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 2 Büyükçekmece Tepecikspor: 2

Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Play Off, Çankaya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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