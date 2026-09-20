Karşıyaka yönetimi 13.5 milyon TL borcu ödeyip 9 transfere lisans çıkaracak - Son Dakika
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Karşıyaka yönetimi 13.5 milyon TL borcu ödeyip 9 transfere lisans çıkaracak

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Karşıyaka yönetimi, TBF kanalıyla transfer yasağına giren eski yerli oyuncu ve antrenörlere toplam 13.5 milyon TL borcu bu hafta içinde ödeyecek. Bu ödemelerle 9 yeni transfere lisans çıkarılacak ve 26 Eylül'deki Türk Telekom deplasmanına yetiştirilecek.

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezona günler kala FIBA'da dava dosyaları kesinleşmiş eski yabancı oyuncuların alacaklarını çözüme kavuşturan Karşıyaka'da sıra eski yerli oyuncular ve antrenörlere Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) kanalıyla transfer yasağı kapsamına giren borçlara geldi. Basketbol Tahkim Mahkemesi (BAT) tarafından kesinleşen FIBA'daki Vernon Carey, Errick McColluk ve Nemanja Gordic'in alacak dosyalarını kapatan Karşıyaka'da yönetim bu hafta içinde eski yerli oyuncu ve antrenörlere toplam 13.5 milyon TL borç ödeyecek.

Karşıyaka'nın eski oyuncuları Thomas Akyazılı, Ergi Tırpancı, Ozan Yılmaz, Samet Geyik, Serkan Menteşe ve Ege Özçelik, geçen sezon takımı küme düşmekten kurtaran antrenör Ahmet Kandemir ile yardımcı antrenörler Göktuğ Dilbazer, Milos Obrenovic, Yağız Sertoğlu'na olan borçları TBF kanalıyla kesinleşip transfer yasağına girdi. Zamanla yarışan yeşil-kırmızılı yönetim hafta içinde bu ödemeleri yaparak 9 yeni transfere lisans çıkaracak. Sezonun ilk maçını 26 Eylül Cumartesi günü Türk Telekom deplasmanında oynayacak Kaf-Kaf lisansları ilk haftaya yetiştirecek.

Kaynak: DHA
Türk TelekomKarşıyakaEylülSporSon Dakika

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