Karşıyaka Zübeyde Hanım 1. Kademe Oryantiring Yarışması sona erdi

Karşıyaka Zübeyde Hanım 1. Kademe Oryantiring Yarışması son gün yarışıyla tamamlandı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Karşıyaka Belediyesinin destekleriyle düzenlenen ve bin 750 sporcunun katıldığı organizasyon, dünkü 2 yarışın ardından bugün gerçekleştirilen yarışla tamamlandı.

Türkbirliği İlkokulundan başlayan yarışın ardından 36 kategoride dereceye girenler belli oldu. Elit 21 yaş kadınlarda ilk 3'te Elif Gökçe Avcı, Ayşe Bozkurt ve Betül Esner yer aldı. Aynı kategori erkeklerde ise ilk 3 sıra Ahmet Kaçmaz, Cenk Özgüler ve Harun İşler'den oluştu.