Karslı Atletler Madalyalarla Dönüyor - Son Dakika
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Karslı Atletler Madalyalarla Dönüyor

Karslı Atletler Madalyalarla Dönüyor

Karslı atletler, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Salon Şampiyonası'nda büyük başarı elde etti. Tuğba Toptaş Türkiye şampiyonu olurken, Bahar Atalay ise Türkiye 3'üncüsü oldu. İkinci gün yarışmalarında ise Toptaş Türkiye 2'ncisi, Atalay ise Türkiye Şampiyonu olarak madalyalarını aldı. Karslı atletlerin bu başarısı kentte büyük sevinç yarattı.

19.02.2024 15:05  Güncelleme: 15:07
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Karslı atletler madalyaya doymuyor. İstanbul'da yapılan Türkiye Salon Şampiyonası'nda Toptaş Türkiye şampiyonu olurken, Atalay ise Türkiye 3'üncüsü oldu.

17-18 Şubat 2024 tarihinde İstanbul Ataköy Atletizm Spor Salonu'nda yapılan Büyükler Türkiye Salon Şampiyonasının ilk gününde bin 500 metre de Tuğba Toptaş, rakiplerini geçerek Türkiye Şampiyonu olurken, Bahar Atalay ise Türkiye 3'üncü olarak kürsüye çıktı.

Büyükler Türkiye Salon Şampiyonası'nın 2'inci gün yarışmalarında Karslı atletler damgasını vurdu. 800 metre de Tuğba Toptaş Türkiye 2'incisi, Bahar Atalay ise 3 bin metre de Türkiye Şampiyonu oldu. Karslı atletlerin başarısı kentte sevinçle karşılandı.

Büyükler Türkiye Salon Şampiyonası'na Tuğba Toptaş ve Bahar Atalay Kars Atletizm Sahası'nda Antrenör Bahattin İnce nezaretinde hazırlanmıştı. - KARS

Kaynak: İHA

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