U18 Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası'nda Karslı atletler madalyaları topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

U18 Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası'nda Karslı atletler madalyaları topladı

U18 Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası\'nda Karslı atletler madalyaları topladı

İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen U18 Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası'na katılan Karslı atletler, madalyaları topladı. Şampiyonada bin 500 metre kadınlarda Fatma Altun Türkiye Şampiyonu olurken, Yunus Emre Yıldız ise 3 bin metrede Türkiye 2'incisi oldu. Karslı atletlerin başarıları kentte büyük sevinç yarattı.

27.02.2024 12:37  Güncelleme: 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

U18 Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası katılan Karslı atletler madalyaları topladı.

İstanbul Ataköy Atletizm Salonu' düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonasına 58 ilden 346 kadın, 486 erkek sporcu katıldı.

İstanbul'da sona eren Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda bin 500 metre kadınlarda Fatma Altun Türkiye Şampiyonu olurken, Yunus Emre Yıldız ise 3 bin metre de Türkiye 2'incisi oldu. Karslı atletlerin dereceyle dönmesi kentte sevinçle karşılandı. - KARS

Kaynak: İHA

Yunus Emre Yıldız, Fatma Altun, İstanbul, Atletizm, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor U18 Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası'nda Karslı atletler madalyaları topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 13:51:39. #1.13#
SON DAKİKA: U18 Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası'nda Karslı atletler madalyaları topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement