Kartal, Alanyaspor önünde 3 puan arıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kartal, Alanyaspor önünde 3 puan arıyor

09.04.2022 00:57
Kartal, Alanyaspor önünde 3 puan arıyor

Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, yeni hocasıyla ilk iç saha maçına çıkıyor.

Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, yeni hocasıyla ilk iç saha maçına çıkıyor. Siyah-beyazlılarda hedef, ligde 4 maç sonra galibiyete uzanmak.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde iç sahadaki ilk maçına çıkacak. Ligde oynadığı son 4 maçta galibiyet alamayan siyah-beyazlılar, Farioli idaresinde iyi bir çıkış yakalayan Alanyaspor karşısında kötü gidişatı durdurmak istiyor.

Evinde puan kaptırmadı

İki takım arasındaki karşılaşmalara bakıldığında Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlılar, rakibiyle bugüne kadar karşı karşıya geldiği 12 maçta 9 galibiyet alırken, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Akdeniz temsilcisi 2 kez sahadan mutlu ayrılan taraf oldu. Beşiktaş'ın evinde oynanan maçlarda ise Alanyaspor bugüne kadar 90 dakikalar sonunda puan alamadı. Kara Kartal'ın ev sahibi olduğu 5 maçta da kazanan Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, bu mücadelelrde 12 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.

Beşiktaş'ta 7 isim sınırda

Beşiktaş'ta bu maç öncesinde, Trabzonspor karşısında kırmızı kart gören Cyle Larin cezalı. Uzun süredir sakat olan Mert Günok da forma giyemeyecek. Alanyaspor'da ise eksik isim bulunmuyor. Konuk takımda Emre Akbaba ve Efekan Bekiroğlu sarı kart sınırındaki isimler. Bu 2 futbolcu, Beşiktaş karşısında sarı kart görmesi durumunda Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta ise Oğuzhan, Alex Teixeira, Rıdvan, Welinton, Rosier, Güven ve Josef kart sınırında. Söz konusu oyuncular kart görmesi halinde önümüzdeki hafta Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Yarın Vodafone Park'ta saat 20.30'da oynanacak olan karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Mehmet Türkmen olacak. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Alanyaspor, Beşiktaş maçına hazır Alanyaspor, Beşiktaş maçına hazır Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlandı Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlandı

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Valerien Ismael, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kartal, Alanyaspor önünde 3 puan arıyor - Son Dakika


Son Dakika
00:55 Polisi "Bıçaklı kavga var" diye çağırdılar, pasta üflettiler
00:51 Arda Güler rekor bedelle Avrupa'ya yelken açıyor
00:08 AB Komisyonu Başkanı Leyen: Ukrayna, Avrupa ailesine aittir
00:06 "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" diyen Ozan Tufan'ın hayali gerçek oluyor
00:00 MHP'den istifa eden Sedat Kılınç saldırıya uğradı!
23:51 Beşiktaş Kulübü Boks Takımı sporcularından Emre Önceler yaşamını yitirdi!
23:46 Cep telefonu tarifelerine yüzde 40 zam geldi!
22:58 Abdurrahim Albayrak'tan "şikayet" iddialarına sert yanıt!
22:49 Annesi tarafından sokağa bırakılmıştı! Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili gelişme yaşandı: İlk kez tepki veriyor
22:39 Fenerbahçe, Euroleague'de finale yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 01:08:57. #1.13#
SON DAKİKA: Kartal, Alanyaspor önünde 3 puan arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement