Kartallı futbolculardan 'Kan ve Kök Hücre Bağışı' seferberliği - Son Dakika
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Kartallı futbolculardan 'Kan ve Kök Hücre Bağışı' seferberliği

03.08.2022 15:13

Kartal'da, TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Bulvarspor oyuncuları, kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Kartal'da, TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Bulvarspor oyuncuları, kan ve kök hücre bağışında bulundu. Kan ve kök hücre bağış kampanyasına 15 dakika ayıran futbolcular, hem kök hücre bekleyen bir hastaya hem de diğer hastalara umut oldu.

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, belediye merkez bina fuaye alanında Kızılay Kartal Kan Merkezi iş birliği ile hem kanser hastası olan Barkın Başocak'ın yararına kan ve kök hücre bulunabilmesi hem de diğer hastalara umut olunması amacı ile kan ve kök hücre bağış kampanyası başlattı. Kartal'da TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Bulvarspor oyuncuları da kan ve kök hücre bağışında bulundu. Bağışçılar kimlikleriyle bağış standına gelerek kan ve kök hücre bağışı için ayrılan formları doldurdu. Kök hücre bağışı için 18-50 yaş aralığında olmak, 50 kilonun üzerinde olmak, herhangi bir kronik hastalığın olmaması gerekirken, ekip doktorunun değerlendirmesinin ardından Kartallı futbolculardan bağış alındı.

Sebahattin Karaer: "Kök hücre inşallah bulunur, şifa olur"

Bulvarspor Kulüp Başkanı Sebahattin Karaer, "Ben de düzenli kan bağışçısıyım. Dolayısıyla böyle bir talep olunca bizim de bir şeyler yapmamız gerektiğine inandığımız için buradayız. Üyemizin de sesine kulak verdik. Kök hücre inşallah bulunur, şifa olur. Genç bir arkadaşımız, bunun da bir sosyal sorumluluk içinde olduğunu düşünüyoruz. Onun için de kan bağışında bulunmak için buraya geldik" dedi.

Atakan Çağlayan: "Kulüp olarak biz de sosyal yardımlaşmaya katkıda bulunmaya geldik"

Bulvarspor Teknik Direktörü Atakan Çağlayan da, "Lösemi hastaları için ve onların tedavisinde kullanacak kan ve kök hücre için geldik. Kan bağışında bulunacağız. Yetkililer gerekli açıklamayı yaptı. Takım kriterleri geçerse oyuncularımız, bizler hocaları olarak kan bağışında bulunacak. Önceden lösemi hastalığı çok korkulan bir hastalıktı ama günümüzde tedavisi var. Gerçekten sosyal sorumluk adına çok büyük bir olay olduğunu düşündüğümüz için takım halinde destek vermeye geldik. Tabii ki herkesi buna davet ediyoruz" diye konuştu.

Bulvarspor oyuncularından Kadir Fazlıoğlu ise, "Kulüp olarak sosyal yardımlaşmaya biz de katkıda bulunmaya geldik. Bizim için takımca güzel bir etkinlik oldu. İnşallah bu hastalarımıza şifa olur. Güzel bir etkinlik oldu. Bunun için gururluyuz. İnşallah gerekli yerlere ulaşır ve hastalara şifa olur" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kartal Belediyesi, Kızılay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kartallı futbolculardan 'Kan ve Kök Hücre Bağışı' seferberliği - Son Dakika

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