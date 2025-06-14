Kartaltepe: Hedefimiz Gruptan Çıkmak

- Nilay Kartaltepe: "Öncelikle hedefimiz gruptan çıkmak"

İSTANBUL - A Milli Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Nilay Kartaltepe, öncelikle hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu belirtti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 18-29 Haziran tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda oynayacak. Turnuva öncesinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde organize edilen medya gününde açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Nilay Kartaltepe, "Yoğun ve çok istekli kamp dönemini geride bıraktık. Oyuncu arkadaşlarımız ve teknik ekibimiz son hazırlıklarını tamamladı. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Turnuvaya hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Çok heyecanlıyız. Öncelikle hedefimiz Yunanistan'daki gruptan çıkmak. Ayın 18'indeki ilk maçımız çok önemli. Adım adım gidip, gruptan çıkıp, ondan sonra diğer hedeflerimize bakacağız" ifadelerini kullandı.