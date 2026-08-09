Kartepe'de Süper Enduro Şampiyonası Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kartepe'de Süper Enduro Şampiyonası Düzenlendi

Kartepe\'de Süper Enduro Şampiyonası Düzenlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayağında Mehmet Emin Musaoğlu birinci oldu.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlendi.

Organizasyon, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve Kartepe Motosiklet Spor Kulübü işbirliğinde Motocross Park Kartepe Pisti'nde gerçekleştirildi.

En hızlı 20 sporcunun yer aldığı Süper EnduroGP'de Mehmet Emin Musaoğlu (İZMOK) birinci, Rafet Karakuş (ENDİST) ikinci, Mehmet Taha Tomak ise (İZMOK) üçüncü oldu.

Şampiyonada 6 klasmanda 150 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda dereceye girenler şöyle:

Enduro Prestij (EP): 1. Mehmet Emin Musaoğlu (İZMOK), 2. Mehmet Taha Tomak (İZMOK), 3. Rafet Karakuş (ENDIST)

Enduro Usta (EU): 1. Ahmet Süreyya Canpolat (BAMOS), 2. Kadirhan Kocabaş (BİMOSK), 3. Sinan Turan (TTMK)

Enduro Gençler (EG): 1. Berkay Sarı (Kartepe), 2. Mert Sarıduman (Smyrna), 3. Halil Göktürk Çetin (Kartepe)

Enduro Hobi (EH): 1. Emre Esen (FOSK), 2. Celil Adıberi (Kartepe), 3. Ensar Esmer (İZMOK)

Enduro Veteran (EV): 1. Murat Kökçü (FOSK), 2. Salih Serim (Kartepe), 3. Fırat Şahin (FOSK)

Enduro Kadın (EK): 1. Merve Özkorkmaz (Kartepe), 2. Ayşegül Avcı (Kartepe)

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kartepe'de Süper Enduro Şampiyonası Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu
Cansever’e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte Cansever'e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı
4 yeni büyükelçi ataması yapıldı 4 yeni büyükelçi ataması yapıldı
İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro

21:32
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
21:15
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
20:50
Hiç olmadığı kadar yakın Fenerbahçe’de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
20:20
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
19:56
Fatih’te polise bıçakla saldırı kamerada ayağından vurularak yakalandı
Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı
18:29
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin’in evinden cephanelik çıktı
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 07:16:02. #7.13#
SON DAKİKA: Kartepe'de Süper Enduro Şampiyonası Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.