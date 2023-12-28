Kartepe\'de Türkiye Kulüpler Arası Karate Şampiyonası Başladı

Kartepe'de 2 bin 200 sporcunun katılımıyla Türkiye Kulüpler Arası Karate Şampiyonası başladı.

Kartepe Belediyesi'nin desteği ile Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen 58 ilden, 590 kulüp ve 2 bin 200 sporcunun katılımıyla Türkiye Kulüpler Arası Karate Şampiyonası Hergeleci İbrahim Spor Salonu'nda başladı. 3 gün sürecek olan şampiyonada sporcular kıyasıya mücadele ediyor. Hergeleci İbrahim Spor Salonu'nda başlayan mücadeleye Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın ev sahipliğinde Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, birim müdürleri sporcular ve veliler katıldı. Türkiye Kulüpler Arası Karate Şampiyonası'nda konuşan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, "Bu şampiyonayı gerçek anlamda icra edilmesini sizlerin desteği ile sağlayacağız. Burada mücadele eden tüm sporcularımıza başarılar dilerim. Şampiyonaya ev sahipliği yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'a çok teşekkür ederim" dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise "İlçemizde çok sayıda spor branşı yapılmaktadır. Her türlü spor faaliyetini destekliyoruz. Bizim kapımız sizlere sonuna kadar açıktır. Burada mücadele eden sporcularımıza başarılar diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. - KOCAELİ