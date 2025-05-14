Kartepe\'nin Gururu: Erdem Topçu Türkiye Şampiyonu

Kartepe Belediye Spor Kulübü sporcusu Erdem Topçu Düzce'de düzenlenen Okul Sporları Küçükler Serbest Stil Türkiye Şampiyonası'nda Kartepe'ye büyük bir gurur yaşattı. Erdem Topçu 57 kilogram sıkletinde gösterdiği üstün performansla tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu.

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencisi Erdem Topçu, sergilediği azim ve kararlılıkla hem Kartepe'yi hem de okulunu başarıyla temsil etti. Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman da elde edilen bu başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Erdem evladımız bizleri gururlandırdı. Azmiyle, disipliniyle ve başarısıyla Kartepe'mize Türkiye şampiyonluğu kazandırdı. Sporcumuzu, ailesini, antrenörlerini ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Gençlerimizi her zaman spora teşvik etmeye, onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ