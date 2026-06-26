Kartepe\'nin yeni spor kompleksi Acısu Mahallesi\'nde yükseliyor

Kartepe'deki Acısu Mahallesi'nde inşasına başlanan modern spor salonunda çalışmalar devam ediyor. İçerisinde fitness, tırmanma duvarı, boks ve güreş gibi birçok branşa ait alanların yer alacağı tesisin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Kartepe Belediyesi tarafından ilçenin spor altyapısını güçlendirmek ve vatandaşları sağlıklı yaşama teşvik etmek amacıyla Acısu Mahallesi'nde projelendirilen spor salonunda yoğun mesai yürütülüyor. Planlanan program doğrultusunda dış cephe kaplama işlemleri devam eden tesisin iç bölümünde ise zemin uygulamaları ve teknik altyapı çalışmaları koordineli şekilde ilerliyor. Ekipler ayrıca soyunma odaları, idari birimler ve ortak kullanım alanlarındaki imalatları titizlikle sürdürüyor.

Birçok farklı branşa ev sahipliği yapacak

Tamamlandığında modern spor ekipmanlarıyla donatılacak olan kompleks, ilçe sakinlerine çok yönlü hizmet sunacak. Tesiste; fitness alanları, çok amaçlı spor salonu, tırmanma duvarı ve atletizm alanlarının yanı sıra dans, boks ve güreş branşlarına özel bölümler yer alacak.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçeye değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, "Gençlerimizi ve vatandaşlarımızı sporla buluşturacak yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Acısu Mahallesi'nde yaptığımız spor salonu, modern yapısı ve donanımıyla ilçemize uzun yıllar hizmet verecek önemli eser olacak. Çalışmalarımızı büyük titizlikle sürdürüyoruz. Tamamlandığında vatandaşlarımızın güvenle ve keyifle kullanabileceği modern spor tesisini Kartepe'ye kazandırmış olacağız" dedi. - KOCAELİ