Kaş Belediyesi, öğrencilere bisiklet hediye etti - Son Dakika
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Kaş Belediyesi, öğrencilere bisiklet hediye etti

03.06.2022 16:27
Kaş Belediyesi, öğrencilere bisiklet hediye etti

Kaş Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında 10 öğrenciye bisiklet hediye etti.

Kaş Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında 10 öğrenciye bisiklet hediye etti.

Kaş Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda, Kaş Belediyesi Kültür Müdürü Ali Evren, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yılmaz Kurt, Gençlik Merkezi Müdürü Volkan Sarıtaş ile ilçedeki liselerin öğrenci temsilcileri katıldı.

Evren, yaptığı konuşmada, Dünya Bisiklet Günü nedeniyle Kaş Belediyesi olarak ilçedeki liselerde öğrenim gören çocuklara yönelik çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir bir çevre için bisiklet verdiklerini söyledi.

Öğrencilerden Buğra Can Acarer de İlçe Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'a teşekkür ederek, bisikleti hem spor hem de çevre dostu olduğu için kullanacağını ifade etti.

Melike Kaya ise bisikleti kısa mesafelerde de kullanabileceği için mutlu olduğunu bildirdi.

Kaş Belediyesi, öğrencilere bisiklet hediye etti
Kaş Belediyesi, öğrencilere bisiklet hediye etti
Kaş Belediyesi, öğrencilere bisiklet hediye etti
Kaş Belediyesi, öğrencilere bisiklet hediye etti

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Güvenli bisiklet kullanımı eğitimi alan öğrencilere polis kask hediye etti Güvenli bisiklet kullanımı eğitimi alan öğrencilere polis kask hediye etti Bisiklet eğitimi alan öğrencilere kask hediye edildi Bisiklet eğitimi alan öğrencilere kask hediye edildi
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kaş Belediyesi, öğrencilere bisiklet hediye etti - Son Dakika

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