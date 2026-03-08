Kasımpaşa 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
Kasımpaşa 1-1 Berabere Kaldı

08.03.2026 20:17
Emre Belözoğlu, Konyaspor ile berabere kaldıkları maç sonrası oyuncularının motivasyonuna vurgu yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, maçın iyi zamanları gibi mutlu olmadığı anları da olduğunu söyledi.

Belözoğlu, Konya Büyükşehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın da iyi mücadele verdiğini dile getirdi.

Zeminin iyi olmadığını aktaran Belözoğlu, "Topa sahip olmada herkesin kendi içinde farklı planları var ama bizim adımıza gel gitli. Maçın iyi diyebileceğimiz zamanları, mutlu olmadığım anları vardı. Oyuncular için de zor bir süreç. Kasımpaşa'nın içinden geçtiği süreç bu anlamda oyuncularımın tecrübeli olmadığı bir süreç. Onları motive etmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Belözoğlu, kalan haftalarda her bir puanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, "9 maç kaldı, 27 puan var. Hepsine talip bir şekilde mücadele edeceğiz. Ama bu 1 puanın önemli olması için de özellikle iç saha maçlarını kazanmamız gerekiyor. Bütün oyuncu grubunu da tebrik ederim. Konyaspor'a da başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Emre Belözoğlu, Kasımpaşa, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

