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Kasımpaşa-Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika

Kasımpaşa-Alanyaspor maçının ardından

13.02.2022 21:44
Kasımpaşa-Alanyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik sorumlu Ümit Şengül, yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik sorumlu Ümit Şengül, yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şengül, "Maça iyi başladık. Ciddi pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Hatamızdan bir gol yedik. İkinci yarıda tempoyu yüksek tutan ve istekli olan taraf bizdik. Skoru lehimize çevirdik ama koruyamadık." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor'un oyunu yavaşlattığını savunan Ümit Şengül, "Pas oyunu oynamaya çalışıyorlar. Rakibi sindirmek için ağırlaştırarak oynadılar. Buna da hakem Yaşar Kemal Uğurlu göz yumdu. Bir kez bile kart göstermedi. Biz yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeliydik. Çok farklı kazanabileceğimiz maçtan 1 puanla ayrıldık." diye konuştu.

Eksik oyuncuların takıma katılması ve yeni transferlerin uyum sağlamasıyla daha iyi olacaklarını aktaran Şengül, "Kalan süreçte Kasımpaşa yukarıları hedefleyecek. Ligi istediği şekilde bitirecek. Bu takım çok can yakacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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