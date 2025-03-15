Kasımpaşa, Alanyaspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
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Kasımpaşa, Alanyaspor'u 2-1 Yendi

Kasımpaşa, Alanyaspor\'u 2-1 Yendi

Kasımpaşa, Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta önemli anlar yaşandı.

15.03.2025 18:14
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Cordova'nın ceza sahası içi sağ taraftan ortasında topu kale önünde bulunan Hwang Ui-Jo'nun müsait durumda vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

62. dakikada rakibini çalımladıktan sonra topla beraber ceza sahasına giren Fall'un sağ taraftan içeri çevirdiği topu alan da Costa'nın penaltı noktası üzerinden sert vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı kornere çeldi.

78. dakikada Gökhan Gül'ün ceza sahası dışından sert vuruşunda top sol direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Hajradinovic'in sol taraftan pasında kale önünde Can Keleş'in dokunduğu meşin yuvarlak ağlara gitti.

81. dakikada VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler, pozisyon öncesi elle oynama sebebiyle golü iptal etti.

Hakemler: Halil Umut Meler, Abdullah Bora Özkara, Bilal Gölen

Kasımpaşa: Andreas Giannitos, Kamil Piatkowski, Nicholas Opoku, Yasin Özcan (Brekalo dk. 63), Kevin Rodrigues, Gökhan Gül (Cafu dk. 90+5), Jhon Espinoza, Haris Hajradinovic, Ben Ouanes (Sadık Çiftpınar dk. 90+5), Mamadou Fall, Nuno da Costa (Can Keleş dk. 76)

Yedekler: Sinan Bolat, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Emirhan Yiğit, Atakan Müjde, Antonin Barak

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy (Hwang Ui-Jo dk. 46), Nuno Lima, Fidan Aliti, Florent Hadergjonaj (Nicolas Janvier dk. 81), Richard, Enes Keskin (Efecan Karaca dk. 65), Tonny Vilhena, Yusuf Özdemir, Gaius Makouta, Sergio Cordova

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Batuhan Yavuz, Umut Toy, Arda Usluoğlu, Jure Balkovec

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Mamadou Fall (dk. 30), Haris Hajradinovic (dk. 36 pen.) (Kasımpaşa), Tonny Vilhena (dk. 38) (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Jhon Espinoza, Burak Yılmaz (Teknik direktör) (Kasımpaşa) Yusuf Özdemir, Sami Uğurlu (Teknik direktör) (Corendon Alanyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kasımpaşa, Alanyaspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika

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