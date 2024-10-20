Stat: GAİN Park
Hakemler: Cihan Aydın, Bahtiyar Birinci, Murat Şener
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Makouta, Richard, Efecan Karaca, Janvier, Yusuf Özdemir, Augusto
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues, Gökhan Gül, Cafu, Ben Ouanes, Hajradinovic, Brekalo, da Costa
Goller: Dk. 2 Ben Ouanes, Dk. 34 Brekalo (Kasımpaşa)
Sarı kart: Dk. 24 Cafu (Kasımpaşa)
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
2. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Gökhan Gül'ün ceza sahası içerisine yerden pasında topu kontrol eden Ben Ouanes'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
8. dakikada savunmadan Fatih Aksoy'un uzun pasında topla buluşan Augusto, hızla ceza sahasına girip şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
34. dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Sol taraftan Cafu'nun kullandığı kornerde kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın uzaklaştırmak istediği top, Brekalo'nun önünde kaldı. Düzgün bir vuruş yapan bu oyuncu, topu filelere gönderdi: 0-2.
Müsabakanın ilk yarısı, Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Kasımpaşa, Alanyaspor'u İlk Yarıda Geçti - Son Dakika
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