Kasımpaşa-Amed Sportif karşılaşması yarın oynanacak - Son Dakika
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Kasımpaşa-Amed Sportif karşılaşması yarın oynanacak

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Süper Lig 4. haftasında Kasımpaşa, yarın saat 17.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. Hakem Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği maçta ev sahibi 5 puanla 8., konuk ekip 6 puanla 5. sırada.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, yarın sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Ligde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik alan Kasımpaşa, haftaya 5 puanla 8. basamakta girdi.

Süper Lig'de bu sezon ilk kez mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler ise ilk 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. 6 puan toplayan Diyarbakır temsilcisi, 5. sırada yer aldı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Oğuzhan Çakır, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa-Amed Sportif karşılaşması yarın oynanacak - Son Dakika

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