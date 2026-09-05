Kasımpaşa-Amed Sportif karşılaşması yarın oynanacak

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, yarın sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Ligde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik alan Kasımpaşa, haftaya 5 puanla 8. basamakta girdi.

Süper Lig'de bu sezon ilk kez mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler ise ilk 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. 6 puan toplayan Diyarbakır temsilcisi, 5. sırada yer aldı.