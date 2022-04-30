Kasımpaşa-Başakşehir maçından notlar - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Medipol Başakşehir'in ilk 11'inde, son maça göre tek değişiklik yapıldı.

Turuncu-lacivertli ekibin Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendiği müsabakada ilk 11'de yer alan Danijel Aleksic'in yerine Berkay Özcan ilk 11'de sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir'de Danijel Aleksic, sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı. Sakatlıkları bulunan Stefano Okaka ve Youssuf Ndayishimiye de takımdaki diğer eksikler oldu.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı geçen Nacer Chadli ve hastalığını atlatan Hasan Ali Kaldırım, yedekler arasında yer aldı.

Emre Belözoğlu'nun cezası sona erdi

Kart cezası sona eren Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yedek kulübesindeki yerini aldı.

Belözoğlu, geçen hafta oynanan Atakaş Hatayspor karşılaşmasını cezası nedeniyle locada takip etmişti.