Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik sorumlu Ekrem Örenç, galibiyet için her şeyi denediklerini söyledi.

Ekrem Örenç, karşılaşma sonrası Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini belirterek, "Maçın ilk dakikalarından itibaren üstün oynadık. Birçok pozisyon ürettik. 1-0 öne geçtikten sonra farkı açabilecek pozisyonlar oluşturduk, üstün oynadığımız bir maç oldu." dedi.

Rizespor'un beraberlik golü ile maça yeniden ortak olduğunu vurgulayan Örenç, şunları kaydetti:

"Devreye girmek üzereyken uzatma dakikalarında gelen beraberlik golü Rizespor'a can verdi. Rizespor bu golle ayağa kalktı. İkinci yarıda kazanmak için tekrar sahaya çıktık, golü de bulduk. Golden sonra çok iyi oynayarak tekrar pozisyonlara da girdik. Ancak hatadan kaynaklanan bir beraberlik golü buldular. Tekrardan pozisyonlar oluşturduk, ancak olmadı. İki takım da üst düzey mücadele verdi. Ancak kalite olarak çok da iyi değildi. Önümüzdeki maçlarda yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeye çalışacağız."