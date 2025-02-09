Kasımpaşa, Çaykur Rizespor\'u 3-2 Mağlup Etti

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SÜPER Lig'in 23'üncü haftasında Kasımpaşa , sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor 'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü ile Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, "Planlarımız daha önceden olduğu gibi hep galibiyet üzerine. 2 maçlık galibiyet serisini 3 maça, 4 maça, 5 maça taşımak niyetindeyiz. Gol yeme psikolojisinin bu hafta da devam ettiğini gördük. Bu konuyla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Burak hocayla başlayan süreçte oyun hakimiyetini eline alan Kasımpaşa izlettirmekti niyetimiz. Baktığımız zaman oyunun inisiyatif haklarını genelde rakip tarafından kullanan bir yönetimle karşı karşıya kaldık. Önemli değil. Hakemlerimiz bizim için çok önemli, Türk futbolu için çok önemli. Biz desteğimize devam edeceğiz. Oyunun daha çok konuşulduğu bir müsabaka olmasını bekliyorduk. Nitekim de öyle oldu. Umarım herkes keyif almıştır" diye konuştu.

İLHAN PALUT: İYİ GİTMİYORUZ, TOPARLAMAMIZ GEREKİYOR

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ise, "Kasımpaşa takımı çok atıp en gol çok yiyen 5'inci takımdı. Biz de gol yeme konusunda istediğimiz sağlamlıkta değildik, 7'nci sıradaydık. Gollü bir maç vadediyordu. Amacımız rakibin bu zaafını kullanıp goller bulabilmek ama savunmada onların efektif oyuncularına izin vermemekti. İlk yarıda genel manada hiç pozisyon vermedik. İlk yarı iyi organize olamadık. İkinci yarıya çok iyi başladık. 2-2'yi arayan takımdık. Kasımpaşa ilk geldiği anda 3'ü buldu. Duran toptan da olsa 3-2'yi bulduk. Beraberliği yakalayabilirdik. Yine kötü goller yediğimiz bir maçın sonucunda istemediğimiz bir sonuçla ayrıldık. İyi gitmiyoruz, toparlamamız gerekiyor. Bunun için çalışacağız. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Bunları çok söylediğimin de farkındayım. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. Üzgün bir şekilde buradan ayrılıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Amir Hadziahmetovic'in Beşiktaş'a döneceğini, Abdülkadir Ömür ile de sözleşme imzalayacaklarını ifade eden Palut, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir aksilik olmazsa Abdülkadir Ömür aramıza katılacak. Bir sürpriz olmazsa da Amir Hadziahmetovic yarın Beşiktaş'a dönecek."