Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Mondihome Kayserispor'u 2-0 yenen Kasımpaşa'da teknik sorumlu Barış Kanbak, önemli bir maça çıktıklarını ve kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Kanbak, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakip takımı iyi analiz ettiklerini belirterek, "Rakip takımın ön bölgede oynayan oyuncularının etkili olduğunu karşılaşma öncesi analiz ettik. Onlara önlem aldık. Biraz da deplasmanda oynamamız nedeniyle kontrollü bir karşılama, topsuz oyun tercih ettik." dedi.
Kayserispor 10 kişi kaldıktan sonra tüm planlarının değiştiğini anlatan Kanbak, şunları kaydetti:
"Rakibimizin 10 kişi kalması her iki takımın da planlarını değiştirdi. Rakip eksik kalınca ön alan baskısına geçtik. Önceki maçlardan takım bunu biliyordu, bu geçişi sağlamak basit oldu. Eksik kalan rakibimize karşı topa sahip olmada eksiklikler yaşadık. Topun kontrolü bizde olmalıydı fakat başaramadık. Kazandığımız toplarda 3-4 tane net gol fırsatı yakaladık. Kötü oynadık diyebiliriz ama alabileceğimiz maksimum puan olan 3 puanı aldık. Ligdeki mevcut konumumuzu koruyarak devam ediyoruz."
Kayserispor cephesi
Mondihome Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas ise karşılaşmanın başından itibaren kötü oynadıklarını belirtti.
Sahada 10 kişi kaldıktan sonra maçın içine giremediklerini ifade eden Vukas, şöyle konuştu:
"Rakibimiz karambolden golü buldu. Sonrasında daha iyi oynamaya başladık. Fakat kırmızı kart görünce maça tekrar dönemedik. Kasımpaşa deneyimli oyunculardan kurulu bir takım. Onlara karşı elimizden geleni yaptık ama geri dönüş yapamadık. Artık önümüzdeki maçlara bakıp, ileriye pozitif bakmalıyız. Rakibimizi aldığı 3 puandan dolayı kutluyorum."
Son Dakika › Spor › Kasımpaşa, deplasmanda Kayserispor'u 2-0 yendi - Son Dakika
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