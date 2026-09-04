Kasımpaşa, eski Sarıyerli Ömer Bayram'ı kadrosuna kattı ve sözleşme imzaladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak Sarıyer forması giyen Ömer Bayram ile resmi sözleşme imzaladı. İmza töreni, CEO Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleşti; kulüp, oyuncuya başarılar diledi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak Sarıyer forması giyen Ömer Bayram'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açaıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yeni transferimiz Ömer Bayram, CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Ömer Bayram'a ailemize hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz."
Kaynak: İHA
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