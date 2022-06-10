Kasımpaşa formasıyla ligin ikinci yarısına damga Muleka'ya Beşiktaş kancası! Bonserivisi almak için kulübüyle görüşmeler başladı - Son Dakika
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Kasımpaşa formasıyla ligin ikinci yarısına damga Muleka'ya Beşiktaş kancası! Bonserivisi almak için kulübüyle görüşmeler başladı

10.06.2022 14:56

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa formasıyla çıktığı 14 maçta 12 gol, 4 asistlik performansıyla lige damga vuran golcü oyuncu Jackson Muleka'yı liste başı yaptı. Siyah beyazlılar, Kongo oyuncuyu bonservisiyle transfer etmek için kulübü Standart Liege ile görüşmelere başladı.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Jackson Muleka'ya talip oldu. Kartal, geçen sezon Kasımpaşa forması giyen Jackson Muleka için Standart Liege ile görüşmelere başladı. Belçıka ekibi, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Muleka'yı yeniden kiralamayacak. Liege, 22 yaşındaki golcü için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Siyah beyazlılar bu transferi gerçekleştirmek adına pazarlıkları sürdürüyor.

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Kasımpaşa'da 14 maçta forma giyen Kongolu golcü oyuncu, takımının yükselişinde önemli bir rol oynadı. Forma şansı bulduğu maçlarda rakip fileleri 12 kez havalandıran Muleka, 4 de asist yaptı.

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