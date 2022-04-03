Kasımpaşa-Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Kasımpaşa-Gaziantep FK maçının ardından

03.04.2022 16:41

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1 yenen Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Ümit Şengül, oyuncularıyla gurur duyduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1 yenen Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Ümit Şengül, oyuncularıyla gurur duyduklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uğurlu, kazanmak istediklerini maçın her anında gösterdiklerini belirtti.

Eksik kalmanın kendilerini sendelettiğini vurgulayan Şengül, şunları aktardı:

"10 kişi kalmamıza rağmen ilk yarı rakipten fazla koştuk, geri düşmemize rağmen golü bulduk. Yüzde 58 topla oynadık. Oyuncularımız iyi çalışıyor, istekli ve arzulu oynuyorlar. Eksik de kalsak sistemimizi uygulamaya çalışıyorlar. Oyuncu grubumuzla ne kadar gurur duysak azdır. 11 puandan 41 puana çıktık geldiğimizden beri. Ulaşabileceğimiz en iyi yere ulaşmak istiyoruz. Her maçı kazanmaya talibiz."

Bulut: "Kazanmayı hak etmediğimiz bir maç oldu"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, galip gelmelerini sağlayacak bir oyun ortaya koyamadıklarını belirtti.

Haklı bir mağlubiyet yaşadıklarını dile getiren Bulut, "Başından sonuna kadar kazanmayı hak etmediğimiz bir maç oldu. Nedenlerini biliyorum ama bunları kendi aramızda konuşmamız lazım. Maçın başından sonuna kadar oyunun içinde yoktuk. Futbolcularımın performansı istenilen seviyede değildi. Bu kadar inişli çıkışlı performans olmaması lazım. Nedenlerini net biliyoruz. Söylenecek fazla bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa-Gaziantep FK maçının ardından
Kasımpaşa-Gaziantep FK maçının ardından
Kasımpaşa-Gaziantep FK maçının ardından

YORUMLAR
500
Erol Bulut: 'Maçı hak etmedik' Erol Bulut: 'Maçı hak etmedik' Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Kasımpaşa, oyunlar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kasımpaşa-Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika


Son Dakika
16:49 Babası mezuniyet hediyesi olarak son model BMW aldı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu
16:40 Oyuncu Burak Yörük İETT şoförüne saldırmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı: Yaşananlardan ötürü herkesten özür dilerim
15:58 ABD'de silahlı saldırı: 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı!
15:55 Ormanda belirdi, köylüler paniğe kapıldı! 500 kilo ağırlığındaki ayı zor zapt edildi
15:53 Süper Lig'de yok böyle maç! Kırmızı kartlar, goller ve son saniye penaltısı
15:50 Eşi ve oğlunu pompalıyla öldüren babanın sağ kalan yaralı kızı olanları anlattı!
15:32 Dünya starı Luis Saurez Süper Lig'e geliyor!
15:21 Gökhan Çıra: Ben ayrıcalıklı muamele görmedim
15:18 Son dakika! Kremlin'den mesaj: Avrupa, Rusya ile diyalog tesis etmek zorunda
14:13 Ukraynalı siviller yüzlerce Rus askerine zehirli kek verdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 16:56:44. #1.11#
SON DAKİKA: Kasımpaşa-Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement