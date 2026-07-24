Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni 3-0 Yendi - Son Dakika
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Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni 3-0 Yendi

Kasımpaşa, Gençlerbirliği\'ni 3-0 Yendi
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Kasımpaşa, hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Goller Ouanes, Mendes ve Alkaş'tan.

SÜPER Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarına Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile Süper Lig temsilcisi Gençlerbirliği hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kasımpaşa, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 30'uncu dakikada Ben Ouanes, 75'inci dakikada Elson Mendes ve 80'inci dakikada Sinan Alkaş kaydetti.

Kaynak: DHA

Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni 3-0 Yendi - Son Dakika

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