Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük Süper Lig\'de 14. kez karşı karşıya

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük, yarın oynanacak müsabakayla birlikte ligde 14. kez rakip olacak.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Haliç derbisinde Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük, yarın saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 25 maçta lacivert-beyazlılar, 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle elde ettiği 38 puanla 5. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar ise 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyetle topladığı 27 puanla 16. basamakta bulunuyor.
14. randevu
Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük, yarın oynanacakları maçla birlikte Süper Lig tarihinde 10. kez rakip olacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 9 maçın 5'ini Kasımpaşa, 4'ünü Fatih Karagümrük kazanırken, 4 karşılaşma ise berberlikle noktalandı. Ligin ilk devresinde oynanan mücadeleden Kasımpaşa, 3-2'lik skorla galip ayrıldı.
Kasımpaşa son 5 maçın 4'ünü kazandı
Kasımpaşa, Süper Lig'de oynadığı son 5 müsabakanın 4'ünü galibiyetle tamamladı. Lacivert-beyazlılar söz konusu karşılaşmalarda Hatayspor, Trabzonspor, Alanyaspor ve Adana Demirspor'u yenerken, Pendikspor'a da mağlup oldu.
Karagümrük son 5 maçın 2'sinden galip ayrıldı
Fatih Karagümrük ise ligde çıktığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Kırmızı-siyahlılar, geride kalan müsabakalarda Çaykur Rizespor ve Pendikspor'u yenerken, MKE Ankaragücü ve Hatayspor'a mağlup oldu. Şota Arveladze'nin öğrencileri, Başakşehir ile de berabere kaldı.
Aytaç Kara kariyer sezonunu yaşıyor
Kasımpaşa'nın bu sezon ligdeki en golcü oyuncusu Aytaç Kara oldu. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig'de oynanan 25 maçın tamamında forma giyerken, 11 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu. Bu istatistikle kariyerinin en skorer dönemini geçiren tecrübeli futbolcu, gol krallığı yarışında da en çok gol atan Türk futbolcu olarak yer aldı.
Kasımpaşa'da Ben Ouanes, sarı kart cezası nedeniyle, Sadık Çiftpınar ve Erdem Çetinkaya'da sakatlıkları nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek. Fatih Karagümrük'te ise eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük Süper Lig'de 14. kez karşı karşıya - Son Dakika
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