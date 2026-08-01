Kasımpaşa ile Hull City hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Kasımpaşa ile Hull City hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı

Kasımpaşa ile Hull City hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı
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Hazırlık maçında karşı karşıya gelen Kasımpaşa ile İngiltere Premier Lig takımı Hull City 1-1 berabere kaldı.

Hazırlık maçında karşı karşıya gelen Kasımpaşa ile İngiltere Premier Lig takımı Hull City 1-1 berabere kaldı.

Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Premier Lig ekibi Hull City ile Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa mücadeleye Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Jessen, Baldursson, Kerem Demirbay, Rafferty, Hajradinovic, Ben Ouanes, Benedyczak 11'iyle başladı.

Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ise Butland, Drameh, Ajayi, Egan, Giles, Slater, Crooks, Bellouni, Abdülkadir Ömür, Millar ve McBurnie 11'ini sahaya sürdü.

Berabere sonuçlandı

İki ekibin karşılıklı ataklarıyla geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi. Karşılaşmanın ikinci yarısı ise golle başladı. Oyuna ikinci yarı dahil olan Güven Yalçın'ın 47. dakikada sol taraftan yaptığı ortaya Ben Ouanes, penaltı noktasının gerisinden bekletmeden vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Hull City'nin cevabı ise gecikmedi. 51. dakikada sağ taraftan Abdülkadir Ömür'ün kale önüne aşırttığı topa McBurnie bekletmeden şutunu çekerek beraberliği sağladı. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Acun Ilıcalı ve Gheorghe Hagi maçı izleyenler arasındaydı

Maçı izleyenler arasında Hull City Başkanı Acun Ilıcalı ile Kasımpaşa Başkanı Davut Dişli de yerini aldı. Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz futbolcularından Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Gheorghe Hagi de mücadeleyi izleyenler arasındaydı. Öte yandan eski UEFA yönetim kurulu üyesi ve TFF Başkanı Servet Yardımcı da müsabakayı tribünden takip etti.

Acun Ilıcalı, Kasımpaşa taraftarını kırmadı

Mücadelenin ilk yarısının sonlarına doğru Kasımpaşa taraftarı, Acun Ilıcalı lehine tezahüratlarda bulundu. Ilıcalı da el sallayarak bu tezahüratlara karşılık verdi. Daha sonra taraftar 3'lü çekmesini isteyince Acun Ilıcalı bu isteği de geri çevirmedi ve taraftarlara 3'lü çektirdi. Ilıcalı, devre arasında da lacivert-beyazlı taraftarların fotoğraf çektirme isteğini kırmadı.

Kaynak: İHA

Hull City, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa ile Hull City hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

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