Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Kasımpaşa ile Sivasspor arasındaki Süper Lig maçı golsüz başladı - Son Dakika
Çınarcık Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Zonguldaklı sporcular, 10 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Şampiyon olan sporcular, Türk milli takımını temsilen Avrupa Şampiyonası'nda yarışacaklar.
Düzce'de Nurettin Zafer Stadyumu'nda oynanacak olan Kuzey Yıldızı Spor ve Kaynaşlı Belediyespor U-17 futbol müsabakası öncesinde stadyumun aydınlatma direği yanmaya başladı. Olayın haber verilmesi üzerine Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak müsabaka yangın nedeniyle ertelendi.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasının açılış maçında Kasımpaşa evinde Sivasspor ile karşılaştı. İlk yarı 0-0 berabere sona erdi.
TFF 2. Lig'de 28. hafta mücadelesi başladı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 75-68 mağlup etti. Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, ligde 8. galibiyetini aldı ve Darüşşafaka ise 11. yenilgisini yaşadı.
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