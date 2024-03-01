Kasımpaşa ile Sivasspor arasındaki Süper Lig maçı golsüz başladı - Son Dakika
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Spor

Kasımpaşa ile Sivasspor arasındaki Süper Lig maçı golsüz başladı

Kasımpaşa ile Sivasspor arasındaki Süper Lig maçı golsüz başladı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, Sivasspor'u konuk ediyor.

01.03.2024 20:20  Güncelleme: 20:25
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kasımpaşa ile Sivasspor arasındaki Süper Lig maçı golsüz başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kasımpaşa ile Sivasspor arasındaki Süper Lig maçı golsüz başladı - Son Dakika
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