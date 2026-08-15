Kasımpaşa, Trabzonspor ile 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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Kasımpaşa, Trabzonspor ile 1-1 Berabere Kaldı

Kasımpaşa, Trabzonspor ile 1-1 Berabere Kaldı
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Trendyol Süper Lig ilk haftasında Kasımpaşa, sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor'un golü 42. dakikada Saviolo'dan, Kasımpaşa'nın golü 55. dakikada penaltıdan Benedyczak'tan geldi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada sağ kanattan Hajradinovic'in yerden içeri çevirdiği topa altıpasın gerisinde Benedyczak'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

54. dakikada ceza yayı üzerinden Hajradinovic'in pasında topla buluşan Güven Yalçın, ceza sahası içi sol tarafında Pina'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Gürcan Hasova direkt penaltı noktasını gösterdi.

55. dakikada beyaz noktanın başına geçen Benedyczak, sol alt köşeden topu ağlarla buluşturdu. 1-1

69. dakikada sağ taraftan Salah'ın kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası yakınından Savic'in kafa vuruşunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kurtardı.

76. dakikada sol taraftan Mustafa Eskihellaç'ın yaptığı ortada arka direkte Salah'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden auta çıktı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Gürcan Hasova, Çağlar Uyarcan, Gökhan Barcın

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Matei Ilie, Jakob Jessen, Elson Mendes, Baldursson, Ben Ouanes (Rafferty dk. 78), Diabate (Hajradinovic dk. 46), Güven Yalçın (Ayberk Karapo dk. 82), Benedyczak (Sinan Alkaş dk. 90+2)

Yedekler: Ali Yanar, Ali Yavuz Kol, Atakan Müjde, Thiemoko Diarra, Ahmet Taha Dağbaşı, Emirhan Boz

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Bouchouari, Malinovskyi (Ozan Tufan dk. 84), Noah Saviolo (Cabral dk. 67), Metehan Mimaroğlu (Mohamed Salah dk. 58), Aral Şimşir (Melih Kabasakal dk. 67), Onuachu

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Samet Akaydin, Umut Nayir, Cenk Özkacar, Mitongo

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Benedyczak (dk. 55 pen.) (Kasımpaşa), Saviolo (dk. 42) (Trabzonspor)

Sarı kart: Baldursson, Ben Ouanes (Kasımpaşa)

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa, Trabzonspor ile 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika

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