Kasımpaşa, Trabzonspor ile 1-1 Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig ilk haftasında Kasımpaşa, sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor'un golü 42. dakikada Saviolo'dan, Kasımpaşa'nın golü 55. dakikada penaltıdan Benedyczak'tan geldi.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada sağ kanattan Hajradinovic'in yerden içeri çevirdiği topa altıpasın gerisinde Benedyczak'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
54. dakikada ceza yayı üzerinden Hajradinovic'in pasında topla buluşan Güven Yalçın, ceza sahası içi sol tarafında Pina'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Gürcan Hasova direkt penaltı noktasını gösterdi.
55. dakikada beyaz noktanın başına geçen Benedyczak, sol alt köşeden topu ağlarla buluşturdu. 1-1
69. dakikada sağ taraftan Salah'ın kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası yakınından Savic'in kafa vuruşunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kurtardı.
76. dakikada sol taraftan Mustafa Eskihellaç'ın yaptığı ortada arka direkte Salah'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden auta çıktı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Gürcan Hasova, Çağlar Uyarcan, Gökhan Barcın
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Matei Ilie, Jakob Jessen, Elson Mendes, Baldursson, Ben Ouanes (Rafferty dk. 78), Diabate (Hajradinovic dk. 46), Güven Yalçın (Ayberk Karapo dk. 82), Benedyczak (Sinan Alkaş dk. 90+2)
Yedekler: Ali Yanar, Ali Yavuz Kol, Atakan Müjde, Thiemoko Diarra, Ahmet Taha Dağbaşı, Emirhan Boz
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Bouchouari, Malinovskyi (Ozan Tufan dk. 84), Noah Saviolo (Cabral dk. 67), Metehan Mimaroğlu (Mohamed Salah dk. 58), Aral Şimşir (Melih Kabasakal dk. 67), Onuachu
Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Samet Akaydin, Umut Nayir, Cenk Özkacar, Mitongo
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Benedyczak (dk. 55 pen.) (Kasımpaşa), Saviolo (dk. 42) (Trabzonspor)
Sarı kart: Baldursson, Ben Ouanes (Kasımpaşa)
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