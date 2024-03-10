Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Çağdaş Altay, Hakan Yemişken, Mehmet Salih Mazlum
İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Vorobjovas, Deli, Duhaney (Dk. 81 Eren Arda Şan), Loshaj, Eslem Öztürk (Dk. 60 Vefa Temel), Sambissa, Mamadou, Jackson (Dk. 81 Ali Yaşar), Emrehan Gedikli (Dk. 45+1 İzzet Topatar - Dk. 81 Özcan Şahan)
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Fall (Dk. 68 Oğulcan Çağlayan), Hajradinovic, Aytaç Kara (Dk. 89 Bastien), Rochinha (Dk. 77 Porozo), da Costa
Goller: Dk. 25 Loshaj (İstanbulspor), Dk. 53 da Costa, Dk. 71 Ben Ouanes (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 64 Alp Arda, Dk. 70 İzzet Topatar (İstanbulspor)
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa, İstanbulspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
48. dakikada Rochinha'nın ortasında Okan Erdoğan, ceza sahası içinde meşin yuvarlağa müdahale etti. Seken topu yine önünde bulan Rochinha'nın şutunda kaleci Alp Arda, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
53. dakikada Kasımpaşa, beraberliği yakaladı. Hajradinovic'in ara pasında savunma arkasına sarkan da Costa, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.
71. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruştan gelen topa penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Ben Ouanes, kafa şutuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.
78. dakikada Hajradinovic'in ara pasında topla buluşan Ben Ouanes, ceza sahası içi sol çaprazından şut çekti. Kaleci Alp Arda, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Müsabaka, konuk ekibin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
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