Kasımpaşa, Karagümrük'ü 1-0 Yendi

SÜPER Lig'in 5'inci haftasında Fatih Karagümrük konuk ettiği Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan mücadelede hakem Oğuzhan Aksu düdük çaldı. Oğuzhan Aksu'nun yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Göktuğ Hazar Erel üstlendi.

Maç orta alan mücadelesi şeklinde başlarken Kasımpaşa, 31'inci dakikada Muhammed Kadıoğlu'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Konuk ekip, Habib Gueye'nin 76'ncı dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Kasımpaşa sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından ilk galibiyetini elde eden Kasımpaşa puanını 3 yaptı. Sahadan puansız ayrılan Fatih Karagümrük de 3 puanda kaldı.