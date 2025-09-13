Kasımpaşa, Karagümrük'ü 1-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kasımpaşa, Karagümrük'ü 1-0 Yendi

13.09.2025 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Kasımpaşa, Karagümrük'ü 31. dakikada gelen golle mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

SÜPER Lig'in 5'inci haftasında Fatih Karagümrük konuk ettiği Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan mücadelede hakem Oğuzhan Aksu düdük çaldı. Oğuzhan Aksu'nun yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Göktuğ Hazar Erel üstlendi.

Maç orta alan mücadelesi şeklinde başlarken Kasımpaşa, 31'inci dakikada Muhammed Kadıoğlu'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Konuk ekip, Habib Gueye'nin 76'ncı dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Kasımpaşa sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından ilk galibiyetini elde eden Kasımpaşa puanını 3 yaptı. Sahadan puansız ayrılan Fatih Karagümrük de 3 puanda kaldı.

Kaynak: DHA

Fatih Karagümrük, Kasımpaşa, Kadıoğlu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa, Karagümrük'ü 1-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG’un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi TOGG'un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi
Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55’e varan zam Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55'e varan zam
EuroBasket 2025’te ilk finalist belli oldu EuroBasket 2025'te ilk finalist belli oldu
Üniversite yurdunun mutfağında vahşet: Ayıyı parçalarına ayırdılar Üniversite yurdunun mutfağında vahşet: Ayıyı parçalarına ayırdılar
TMSF tarafından el konulan İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne kayyum atandı TMSF tarafından el konulan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atandı
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini canlı yayında anlattı: Bir husumet görmedim Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini canlı yayında anlattı: Bir husumet görmedim

19:15
Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçında ilk 11’ler belli oldu
Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu
18:56
Aslan son dakikalarda açıldı Galatasaray, ligde 5’te 5 yaptı
Aslan son dakikalarda açıldı! Galatasaray, ligde 5'te 5 yaptı
18:46
Motosikletli içerik üreticisini ölümden döndü Feci kaza kameralara böyle yansıdı
Motosikletli içerik üreticisini ölümden döndü! Feci kaza kameralara böyle yansıdı
17:41
Özgür Özel “bomba“ diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
17:31
Eurovision öncesi 5 ülkeden ’’İsrail varsa biz yokuz’’ resti: Gözler Azerbaycan’a çevrildi
Eurovision öncesi 5 ülkeden ''İsrail varsa biz yokuz'' resti: Gözler Azerbaycan'a çevrildi
17:02
İmamoğlu’nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
İmamoğlu'nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 19:29:30. #7.12#
SON DAKİKA: Kasımpaşa, Karagümrük'ü 1-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.